Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美特種部隊攔截中國駛往伊朗貨輪 沒收並銷毀軍民兩用物品

即時國際
更新時間：10:44 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:44 2025-12-13 HKT

美國官員證實，美軍特種作戰小組上月在印度洋攔截一艘從中國運載貨物往伊朗的貨輪，在沒收船上貨物後，把貨輪放行。官員指行動中，美軍查獲軍民兩用物品，包含可能用於伊朗常規武器的零件。這是近年來美軍首次攔截運往伊朗的中國貨物，先前並未對外公布，而船隻名稱和船東身分暫時無法確定。

近年首次攔截華運伊朗貨物

根據《華爾街日報》與路透社報道，這次罕見的海上攔截行動，目的在阻止伊朗重建軍武。此舉凸顯美國總統特朗普政府在海上以強硬手段因應敵對勢力，這種策略在過去鮮少使用。

美國指中國協助伊朗發展導彈計劃。路透社
美國指中國協助伊朗發展導彈計劃。路透社
今年6月，以色列與美國曾在為期12天的衝突中，重創伊朗核子和導彈設施。法新社
今年6月，以色列與美國曾在為期12天的衝突中，重創伊朗核子和導彈設施。法新社

據官員和另一名知情人士透露，美國一直在追蹤這批貨物。這艘船位於斯里蘭卡海岸數百英里處，行動人員登船沒收貨物，然後放行。

先前未對外公布

這次突襲行動是五角大廈為阻止伊朗秘密購買軍事物資所採取的行動，先前並未對外公布。

今年6月，以色列與美國曾在為期12天的衝突中，重創伊朗核子和導彈設施。

負責此項行動的美國印太司令部拒絕置評；伊朗和中國外交部發言人也未回覆置評請求。

指含常規武器器零件

官員表示，這批貨物包含可能用於伊朗常規武器的零件；他並補充說，被扣押的零件是軍民兩用物品，它們已被銷毀。

伊朗官員表示，因擔心與以色列再次發生衝突，他們正加倍努力重建彈道導彈戰力。伊朗與美國就其備受爭議的核計劃所進行的談判因戰事中斷後，目前尚未恢復。

華府智庫：中國協助伊朗導彈計劃

這次罕見地截查運往伊朗的軍事相關技術，正值聯合國9月下旬重新對伊朗武器貿易實施禁令之際。

華府智庫「捍衛民主基金會」向來倡導對伊朗實施更嚴厲的制裁。此基金會的伊朗計畫主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）表示，中國對非法技術出口保持寬鬆態度，實際上是在協助伊朗的彈道導彈計劃。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
18小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
16小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
3小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
6小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
18小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
5小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2小時前
芬蘭小姐扎夫斯分享一張將眼角往兩邊拉扯、變成瞇瞇眼的照片，引發爭議。Reprodução/ Sarah Dzafce no Instagram
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
17小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
13小時前