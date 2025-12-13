Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠

即時國際
更新時間：09:10 2025-12-13 HKT
發佈時間：09:10 2025-12-13 HKT

近月才加冕的應屆芬蘭小姐扎夫斯（Sarah Dzafce）爆出種族歧視風波，她日前在社交平台分享一張將眼角往兩邊拉扯、變成瞇瞇眼的照片，還配文說「和中國人吃飯」。此舉引發爭議，被認定涉及種族歧視，芬蘭小姐主辦單位為此道歉，並宣布取消扎夫斯的后冠。

扎夫斯9月時才在芬蘭小姐賽事中奪冠，但近日因在社交平台分享瞇眼照被指辱華。她一度辯稱，自己是因為劇烈頭痛，所以拉伸眼睛、按摩太陽穴，但網民根本不相信，認為她就是在譏諷亞裔人。

扎夫斯因種族歧視失后冠。美聯社
扎夫斯因種族歧視失后冠。美聯社
扎夫斯在記者會上公開道歉。美聯社
扎夫斯在記者會上公開道歉。美聯社
扎夫斯（右）失去芬蘭小姐冠軍頭銜，由亞軍萊赫托寧（左）遞補。美聯社
扎夫斯（右）失去芬蘭小姐冠軍頭銜，由亞軍萊赫托寧（左）遞補。美聯社

就冒犯行為公開道歉

眼看事件難以平息，芬蘭小姐主辦單位發出聲明，強調絕不接受任何形式的種族主義或歧視行為，對此事深感抱歉，決定摘除扎夫斯的芬蘭小姐冠軍頭銜，后冠由亞軍萊赫托寧（Tara Lehtonen）遞補。

扎夫斯隨後在記者會上表示：「對於我在社交媒體上的行為冒犯和傷害到的所有人，我深表歉意。種族歧視絕對不可接受。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
16小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
14小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
1小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
5小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
4小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
17小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
15小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
12小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
影視圈
11小時前