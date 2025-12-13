芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠

近月才加冕的應屆芬蘭小姐扎夫斯（Sarah Dzafce）爆出種族歧視風波，她日前在社交平台分享一張將眼角往兩邊拉扯、變成瞇瞇眼的照片，還配文說「和中國人吃飯」。此舉引發爭議，被認定涉及種族歧視，芬蘭小姐主辦單位為此道歉，並宣布取消扎夫斯的后冠。

扎夫斯9月時才在芬蘭小姐賽事中奪冠，但近日因在社交平台分享瞇眼照被指辱華。她一度辯稱，自己是因為劇烈頭痛，所以拉伸眼睛、按摩太陽穴，但網民根本不相信，認為她就是在譏諷亞裔人。

扎夫斯因種族歧視失后冠。美聯社

扎夫斯在記者會上公開道歉。美聯社

扎夫斯（右）失去芬蘭小姐冠軍頭銜，由亞軍萊赫托寧（左）遞補。美聯社

就冒犯行為公開道歉

眼看事件難以平息，芬蘭小姐主辦單位發出聲明，強調絕不接受任何形式的種族主義或歧視行為，對此事深感抱歉，決定摘除扎夫斯的芬蘭小姐冠軍頭銜，后冠由亞軍萊赫托寧（Tara Lehtonen）遞補。

扎夫斯隨後在記者會上表示：「對於我在社交媒體上的行為冒犯和傷害到的所有人，我深表歉意。種族歧視絕對不可接受。」