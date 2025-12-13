Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父

即時國際
更新時間：05:20 2025-12-13 HKT
發佈時間：05:20 2025-12-13 HKT

美國密歇根州發生一起駭人聽聞的倫常慘案。一名懷胎38週的22歲女子麗貝卡（Rebekah）遭其親生母親及繼父誘騙至森林殺害，兩人更涉嫌將她腹中胎兒剖出，導致母子雙亡。調查更揭露了這個家庭複雜而混亂的亂倫關係。

取出胎兒時 女兒仍有意識

據《鏡報》報導，檢方指控，麗貝卡的40歲生母寇特妮（Courtney）與47歲繼父布萊德利（Bradley）將麗貝卡誘騙至森林，隨後兩人持刀刺傷她，迫使她躺下，並殘忍地強行將胎兒從她體內剖出。

法庭文件顯示，寇特妮後來向警方坦承，在取出嬰兒時，麗貝卡仍有意識。她更親口對女兒說：「你的孩子會死的。」而布萊德利當時正用刀抵著麗貝卡的喉嚨，行兇手段極其殘忍。最後，麗貝卡與剛離母腹的嬰兒俱喪生。

調查揭露，該胎兒的父親並非麗貝卡的未婚夫法洛（Fallow），而是她的繼父布萊德利。寇特妮向警方供稱：「布萊德利說那是他的孩子」，且布萊德利曾有性侵前科。

家庭關係混亂 未婚夫同時與未來岳母和妻妹有染

除了駭人的謀殺情節，調查同時揭發了這個家庭複雜的亂倫和不忠關係。麗貝卡21歲的妹妹金柏莉（Kimberly）被發現竟然同時與麗貝卡的未婚夫法洛有染。麗貝卡失蹤後，金柏莉向警方坦承與法洛有「浪漫關係」。

而麗貝卡的生母寇特妮也承認與女婿法洛有婚外情，甚至一度考慮為了法洛離開丈夫布萊德利。

韋克斯福郡檢察官約凱里（Yokerly）形容此案是「預謀的酷刑和謀殺案」，案件涉及真正可怕的殺人罪行，指控「一名年輕女性和她的胎兒在被告手中遭受難以想像的痛苦」。

目前，寇特妮和布萊德利雙雙面臨一級謀殺、重罪謀殺、酷刑、襲擊孕婦導致流產等多項罪名，每項罪名都可能被判處終身監禁。而妹妹金柏莉則被控篡改證據、向警方說謊等罪名。

