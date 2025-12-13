愛潑斯坦書桌驚現詭異照片 疑年輕女子昏睡梳化 特朗普與多名女子合照曝光

美國已故「淫媒富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件文件持續曝光，最新一批由眾議院民主黨人發布的照片中，最令人不安的是一張擺放在愛潑斯坦曼哈頓聯排別墅書桌上的詭異相片。這張照片內容無法明確確定，但在社交媒體上引起極大爭議，有網民驚呼其為「非常令人不安」，甚至指控照片中是一名「失去知覺、昏睡在梳化上的年輕女子」。

愛潑斯坦一張書桌照片引發不安

該照片是愛潑斯坦於2018至2019年間，與右翼政治策略家史蒂夫·班農（Steve Bannon）在書房會面時所拍攝。照片中，愛潑斯坦書桌右角處擺放著一個相框，朝向他本人的方向。儘管相中人的臉部已被黑色方框遮蓋以保護身份，但其內容已在社交媒體上引發「令人高度不安」的猜測。

有網民留言稱：「多麼變態。這看起來像是一個失去知覺、昏睡在梳化上的年輕女子。你必須非常有信心自己不會被捕，才會把這樣一張應受譴責的照片放在書桌上。」

書桌上還有另外兩張被遮蓋身份的照片，一張在左角，顯示一人（疑似未成年人）手臂環抱愛潑斯坦，頭部靠在他的肩上；另一張則放在一個碟子上，人物面部被掩蓋，似為保護其身份。

大量新照片曝光 特朗普、克林頓入鏡

這批由眾議院民主黨人發布的照片，正值美國司法部需在12月19日限期前，按《愛潑斯坦檔案透明法》要求，公布所有相關調查記錄之際。

文件同時曝光了多張愛潑斯坦與多位政商界高層人物的合照，包括現任美國總統特朗普（Donald Trump）、前總統克林頓（Bill Clinton）、微軟主席蓋茨、英國安德魯王子（早前已被褫奪王子頭銜）。在其中一張照片中，特朗普與六名女性合照，另一張則顯示他在飛機上與一名女性同框，照片中女性的臉部皆被遮蓋。此外，特朗普還被拍到與愛潑斯坦一同參加社交活動。另外，還有一張頗特別的照片，照片中，放了一盤印有特朗普漫畫臉的保險套包裝，標價4.5美元並配文「我是巨無霸！」。

克林頓也出現在與愛潑斯坦及其已被定罪的同謀吉斯萊恩．馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的合照中，照片上似乎還有克林頓的簽名。

此外，照片中的其中兩張，疑似是性玩具的照片，其中一張拍下一條黑皮帶，附上一張教導增加性趣的紙條，另一張是一隻設計詭異的黑膠手套。

兩黨互斥「政治操作」

眾議院監督委員會的民主黨代表加西亞（Robert Garcia）表示：「這些令人不安的照片，引發了更多關於愛潑斯坦與世界上一些最有權勢男人之間關係的疑問。」

然而，白宮發言人阿比蓋爾（Abigail Jackson）則反駁指控，稱民主黨人「正在選擇性地發布精選的照片，試圖製造虛假敘事」。她強調，民主黨人如斯泰西（Stacey Plaskett）和哈基姆（Hakeem Jeffries）在愛潑斯坦被定罪後仍與其接觸，並指責民主黨製造針對特朗普的「騙局」。

共和黨主導的監督委員會發言人也指責民主黨人「挑選照片」並進行有目的的遮蓋，以圖製造關於特朗普的虛假敘事，強調收到的逾95,000張照片中，沒有證據顯示特朗普有任何不當行為。

愛潑斯坦於2019年7月被控性販運罪，翌月在曼哈頓監獄等候審判時死亡，死因被裁定為自殺。馬克斯韋爾則在2021年被定罪，目前在佛羅里達州服刑20年。