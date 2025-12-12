Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

CCTV直擊｜美國三藩市住宅煤氣爆炸 6人受傷送院｜有片

即時國際
更新時間：18:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-12 HKT

美國三藩市灣區當地時間11日上午發生爆炸意外。一處住宅區的建築工地不慎損壞地下燦氣管，引發嚴重爆炸，造成6人受傷送院，其中3人傷勢嚴重。爆炸威力巨大波及3棟民宅，至少一棟房屋被完全夷為平地，附近建築物窗戶震碎，濃煙直衝天際。

疑施工不慎導致

據阿拉米達郡消防局副局長西本（Ryan Siben）表示，3棟建築物嚴重受損，參與救援的75名消防員中，部分人員因觸碰現場掉落電線遭到電擊，一度被迫撤離。目前無法確認受傷的6人是施工人員還是居民，其中3人因傷勢嚴重立即送院。

閉路電視拍下全過程

附近的閉路電視影片顯示，一台大型挖土機正在房屋前挖掘，當工人站在附近時突然發生爆炸。瞬間爆炸聲響起，熊熊烈火吞噬房屋的牆壁和屋頂，碎片和木頭等廢料被噴射到空中。附近人員愣了幾秒後立即跑向房屋搜尋傷患，數名工人從挖土機附近抬起巨大廢墟。

住在爆炸房屋對面的居民表示，「我們當時坐在房子裡，突然⋯⋯一切都震動起來。牆上的東西都掉了下來，我們透過閉路電視查看，外面就像是戰爭一樣。」

太平洋煤氣電力公司（PG&E）發言人薩爾基相（Tamar Sarkissian）證實，上午7點35分左右接獲通報，一支非該公司所屬的建築施工隊損壞了地下煤氣管道。公司工作人員趕抵現場隔離受損管道，但煤氣已從多處洩漏。

值得注意是，煤氣管道在上午9點25分才停止供應，但爆炸卻在管道關閉10分鐘後發生。薩爾基相解釋，隔離管道並停止煤氣輸送需要一定時間。
 

