兩赴英少年難民誘拐15歲女施暴　受害人拍片成破案關鍵

英國近日發生一宗駭人案件，兩名分別來自阿富汗及以色列赴英尋求庇護的青少年，在沃里克郡利明頓溫泉鎮（Leamington Spa）的一個公園內性侵少女，被判入獄近十年。案件中，受害人為保留關鍵證據，勇敢地用手機錄下約三分鐘的犯案過程，片段成為定罪關鍵。

少女勇敢錄下犯案過程 影片助警方迅速緝兇

綜合外媒報道，案發於今年5月中旬，17歲的賈漢澤布（Jan Jahanzeb）及尼亞澤（Israr Niazal）當日與受害少女在公園附近相遇，二人主動攀談後誘騙她離開聚會地點，其後在偏僻處施暴。少女在被帶走期間以手機拍片，影片中記錄她求救的畫面，不斷哭喊「你們要性侵我」「救命」。事後她向途人求助，並被送往警署採集關鍵證據。警方根據她提供的影片與照片，迅速鎖定並拘捕兩人。

法官斥行為玷污難民形象 兩被告被判近十年監禁

調查顯示，兩名被告數月前才乘小船抵達英國，期間一直住在政府提供的住所。總督察霍布斯（Richard Hobbs）讚揚受害者的勇氣，並強調「賈漢澤布與尼亞澤刻意接近受害者，意圖性侵，他們的刑期反映了罪行嚴重性。」法官德貝托達諾（Sylvia de Bertodano）強調，被告行為「背叛真正難民的利益」，最終判賈漢澤布監禁9年10個月，尼亞澤監禁10年8個月，並終身列入性罪犯名冊及受無限期禁制令約束。