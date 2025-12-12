Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

從賭場轉向家庭娛樂 泰國爭取建迪士尼 規模擬亞洲最大

即時國際
更新時間：14:32 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:32 2025-12-12 HKT

繼東京、香港及上海之後，泰國擬爭取打造亞洲第4座迪士尼樂園。泰國副總理兼交通部長皮帕特證實，政府已指示東部經濟走廊政策辦公室（EEC）加速推動引進國際級主題樂園的計劃，而迪士尼樂園更被列為首要合作目標，以取代先前泰國政府研議的賭場型娛樂綜合園區。

目前EEC已接獲指示，需在春武里、羅勇等東部四府預留不超過480公頃土地作為大型樂園用地。若迪士尼最終選擇落腳泰國，園區規模預料將可媲美，甚至超越亞洲現有迪士尼度假區，成為泰國觀光新時代的指標性工程。

東京迪士尼樂園大受歡迎。東京迪士尼官網
泰國政府將全面轉向爭取迪士尼樂園等全球品牌進駐。美聯社
泰國方面看好迪士尼投資對經濟的長期效應。美聯社
泰國傳媒引述皮帕指出，原本由為泰黨倡議的賭場型娛樂綜合園區已不再是主要目標，政府目前將全面轉向爭取迪士尼樂園等全球品牌進駐，希望藉此吸引更多國際家庭客，並提升泰國在東南亞旅遊市場的競爭力。

同步規劃容納8萬人世界級體育場

皮帕特表示，近期即將啟動的高速鐵路建設、東部地區新增機場等重大交通基礎工程，將成為支持迪士尼落腳的重要條件。此外，政府也同步規劃一座可容納8萬人的世界級國際體育場，目標將人流導向東部走廊，與大型主題樂園形成觀光聚落效應。

泰國政府計劃近期邀請連接烏塔帕奧、廊曼與蘇萬那普3大機場的高速鐵路特許經營商會晤，就主題樂園方案提出意見與建議。官員強調，透過基礎建設與國際企業合作的整合規劃，有望快速提升樂園落地的可行性。

投資額或逾700億

泰國方面也看好迪士尼投資對經濟的長期效應。皮帕認為，從賭場轉向家庭娛樂是國際投資的趨勢，即便園區無法在本屆政府任期內完工，目前的布局仍可為EEC 帶來更大的外資動能，並可能帶動股市、建設業與觀光業全面受惠。

消息一出，泰國金融界普遍看好此一超級計畫。分析師預估，若參考上海迪士尼的建設成本和規模，泰國的投資金額可能高達約2560億至2920億泰銖（約630至718億港元）。

