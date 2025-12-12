Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普手背再貼膠布惹關注 白宮新聞秘書：總統一直在握手

即時國際
更新時間：13:55 2025-12-12 HKT
發佈時間：13:55 2025-12-12 HKT

現年79歲的美國總統特朗普的健康狀況備受關注，白宮再就特朗普近日右手背一直貼有肉色膠布一事表示，他一直在握手，也與他每天服用阿斯匹靈有關。先前特朗普被拍到手背上貼著膠布，還在會議時將手放在桌子下。

與每天服阿士匹靈有關

白宮發言人萊維特周四被記者問及特朗普右手背上的膠布時，重申數月前當特朗普右手被遮瑕膏覆蓋瘀青時所作的回應。

萊維特說：「有關總統手背上的膠布，我們也已經給你們解釋了。過去，總統幾乎一直在握手，他每天也在服用阿士匹靈，這也是他過去身體檢查中提到的，這可能導致你看到的瘀青。」

特朗普的右手背近期出現瘀青，引起傳媒關注。路透社
特朗普右手背貼有膠布。法新社
79歲的特朗普健康狀況備受關注。美聯社
特朗普：傳媒調查等同叛國

作為美國史上最年邁的當選總統，特朗普一直強烈捍衛自己的健康。他周二（9日）晚在自己社交平台Truth Social上發表長篇言論，為自己的健康辯護，稱傳媒對他身體健康的調查等同於「煽動叛亂，甚至可能是叛國罪」。  

今年10月，特朗普接受包括核磁共振掃描在內的醫療檢查，醫生報告總統身體狀況極佳。

