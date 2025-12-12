Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球最大規模恐龍足跡遺址 驚藏1.6萬腳印 空拍畫面震撼

更新時間：13:15 2025-12-12 HKT
發佈時間：13:15 2025-12-12 HKT

位於南美洲玻利維亞中部高原的托羅托羅國家公園（Toro Toro National Park），驚藏多達1.66萬枚獸腳類恐龍腳印，數量為目前世界之最，空拍畫面可見大片岩層布滿三趾足跡，畫面十分震撼。

以西班牙古生物學家埃斯佩蘭特為首的科學家團隊經過6年調查，在托羅托羅國家公園找到全球規模最大的恐龍足跡遺址。團隊推估腳印形成於約6600萬年前，曾經統治地球的恐龍，在這片區域活動，包括暴龍在內的獸腳類恐龍在古代水道中踐踏及嬉戲。

玻利維亞國家公園蘊藏1.6萬恐龍足跡，空拍畫面壯觀。美聯社
玻利維亞國家公園蘊藏1.6萬恐龍足跡，空拍畫面壯觀。美聯社
托羅托羅國家公園找到全球規模最大的恐龍足跡遺址。美聯社
托羅托羅國家公園找到全球規模最大的恐龍足跡遺址。美聯社
托羅托羅國家公園位於南美洲玻利維亞中部高原。美聯社
托羅托羅國家公園位於南美洲玻利維亞中部高原。美聯社

推估6600萬年前形成

有些痕跡還記錄恐龍曾笨拙地嘗試游泳的動作，在柔軟的湖底沉積物中抓爪，留下另外1378個爪痕。

研究指出，恐龍在水位上升前爪子壓入泥中，這些痕跡因此得以保存，免於長達數世紀的侵蝕。

托羅托羅足跡的密度與完整度在全球罕見，擁有所有的世界紀錄。

從秘魯跋涉到阿根廷

研究團隊推測，根據足跡的數量和分布模式，以及所有足跡都位於同一沉積層的證據表明，恐龍並未在現今的玻利維亞停留，而是沿著一條古代海岸公路，從秘魯南部一路跋涉至阿根廷西北部。

足跡大小差異顯示，最高可達10米的大型恐龍，曾與只有32厘米大小、雞一樣的小型獸腳類一起成群行動。至於為何恐龍聚集於這片風沙侵蝕的高原仍是一個謎，科學家推測，可能是因為牠們經常在一個大型的古代淡水湖出沒，並常在其廣闊的泥濘湖岸徘徊。

