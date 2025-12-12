Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲空中驚魂 | 降落傘纏機翼 跳傘男卡1.5萬呎高空 驚險畫面曝光

即時國際
更新時間：12:53 2025-12-12 HKT
發佈時間：12:53 2025-12-12 HKT

澳洲運輸安全局（ATSB）公布一段驚險影片，拍下9月在昆士蘭上空發生的跳傘意外，一名跳傘員在準備離機時，降落傘突然提前開啟勾住飛機尾翼並旋轉，整個人被懸掛在離地約1.5萬呎（約4500米）高空，險象環生。

據美國有線新聞（CNN）報道，ATSB調查報告指出，這名代號P1的跳傘員，事發時與另外16人一同坐飛機準備進行高空跳傘。當他走到機門準備起跳時，預備降落傘的拉環意外勾到飛機的襟翼，導致降落傘瞬間展開，強烈氣流將他往後拉飛，還撞到另一名跳傘員，導致對方直接墜落。

跳傘男卡在1.5萬呎高空，險象環生。法新社
跳傘男卡在1.5萬呎高空，險象環生。法新社
其他跳傘員為安全起見，逐一跳離飛機。ATSB圖片
其他跳傘員為安全起見，逐一跳離飛機。ATSB圖片

用刀割斷11條繩索保命

橙色降落傘接著纏繞在飛機尾部，P1整個人懸掛在尾翼下方。當時機師感覺到飛機突然抬頭、速度急降，起初誤以為飛機失速，直到驚悉有跳傘員掛在尾翼上後，才立刻減速調整。

報告指出，機師一度擔心飛機可能墜毀，緊急穩住機身後，機組人員指示其他跳傘員為安全起見盡快跳離，最終有13人跳下，僅2人留下觀察受困的跳傘員。

懸掛在尾翼下的P1隨即取出隨身攜帶的掛鉤刀，割斷預備傘的繩索脫困。他花了不到1分鐘就成功切斷11條繩索，僅受輕傷。

今後強制攜帶掛鉤刀

之後機師成功將飛機安全降落於昆士蘭塔利機場，但報告指出，跳傘員的雙腿在過程中撞擊尾翼，導致水平安定翼嚴重受損。

ATSB主席米切爾（Angus Mitchell）強調，雖然攜帶掛鉤刀並非法律強制要求，但在類似事故中可能會救人一命。

負責今次活動的「遠北自由落體俱樂部」（Far North Freefall Club）也已修改規定，強制所有跳傘員攜帶掛鉤刀，並將事故影片納入未來的訓練教材中。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
17小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
7小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
21小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
21小時前
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
2025-12-11 13:40 HKT
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
2025-12-11 14:14 HKT