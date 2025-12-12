Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

應對Gemini 3挑戰 OpenAI發布GPT最新升級版 GPT-5.2正式亮相

即時國際
更新時間：12:12 2025-12-12 HKT
發佈時間：12:12 2025-12-12 HKT

美國開放人工智能研究中心（OpenAI）周四（11日）發布其人工智能模型GPT-5的最新升級版GPT-5.2，以因應Google推出的Gemini 3的強烈挑戰。GPT-5.2在通用智能、長文本處理、智能體工具調用和視覺等方面，都得到顯著提升。據報與GPT-5.1相比，GPT-5.2產生幻覺的情況更少；而在面對自殺、心理困擾、情緒依賴等敏感對話時，GPT-5.2皆能作出更穩妥恰當的回應。

GPT-5.2提供Instant、Thinking和Pro三種模型，是迄今在專業知識工作領域中能力最強的模型系列，在製作電子表格、構建演示文稿、編寫代碼、圖像理解、長文本處理、工具使用以及處理複雜的多步驟任務等方面都有顯著提升。

GPT-5.2正式亮相。YouTube
GPT-5.2正式亮相。YouTube
OpenAI正面對Google推出的Gemini 3的強烈挑戰。路透社
OpenAI正面對Google推出的Gemini 3的強烈挑戰。路透社
Google在11月發布人工智能模型Gemini 3。路透社
Google在11月發布人工智能模型Gemini 3。路透社

表現優於或持平頂尖專業人士

據OpenAI介紹，GPT-5.2 Thinking是該公司迄今最適用於真實世界專業場景的模型。在涵蓋44種職業、用於評估明確知識型工作任務的GDPval測試中，GPT-5.2 Thinking達到業界最新水平。

評測顯示，在製作演示文稿、電子表格等知識工作任務中，新版本模型的推理能力在70.9%的情況下，表現優於或持平頂尖行業專業人士。

OpenAI強調，GPT-5.2同時注重性能與安全性，在GPT-5和GPT-5.1系統基礎上進一步強化了安全措施，在面對自殺、心理困擾、情緒依賴等敏感對話時，能做出更穩妥恰當的回應。

不到1個月再次升級

此外，與GPT-5.1相比，GPT-5.2產生幻覺的情況更少，回答錯誤率相對降低了約30%，這意味著在運用模型進行調研、寫作、分析與決策支持時出錯更少，模型在日常知識型工作中變得更為可靠。

為回應Google在11月發布的人工智能模型Gemini 3的出色表現，OpenAI加快其主要模型升級的發布速度。OpenAI在11月剛剛發布GPT-5升級版本GPT-5.1，不到一個月就再次升級。業界認為，此舉凸顯了人工智能行業目前面臨的競爭壓力。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
16小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
20小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
23小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
19小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
22小時前
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老 忽然暴瘦面色青灰 跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老  忽然暴瘦面色青灰  跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
影視圈
3小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
紅葉｜大棠紅葉季節12.13開始 漁護署解構幾時最旺盛！即睇增設巴士線及紅葉指數連結
社會
5小時前