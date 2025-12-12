應對Gemini 3挑戰 OpenAI發布GPT最新升級版 GPT-5.2正式亮相

美國開放人工智能研究中心（OpenAI）周四（11日）發布其人工智能模型GPT-5的最新升級版GPT-5.2，以因應Google推出的Gemini 3的強烈挑戰。GPT-5.2在通用智能、長文本處理、智能體工具調用和視覺等方面，都得到顯著提升。據報與GPT-5.1相比，GPT-5.2產生幻覺的情況更少；而在面對自殺、心理困擾、情緒依賴等敏感對話時，GPT-5.2皆能作出更穩妥恰當的回應。

GPT-5.2提供Instant、Thinking和Pro三種模型，是迄今在專業知識工作領域中能力最強的模型系列，在製作電子表格、構建演示文稿、編寫代碼、圖像理解、長文本處理、工具使用以及處理複雜的多步驟任務等方面都有顯著提升。

GPT-5.2正式亮相。YouTube

OpenAI正面對Google推出的Gemini 3的強烈挑戰。路透社

Google在11月發布人工智能模型Gemini 3。路透社

表現優於或持平頂尖專業人士

據OpenAI介紹，GPT-5.2 Thinking是該公司迄今最適用於真實世界專業場景的模型。在涵蓋44種職業、用於評估明確知識型工作任務的GDPval測試中，GPT-5.2 Thinking達到業界最新水平。

評測顯示，在製作演示文稿、電子表格等知識工作任務中，新版本模型的推理能力在70.9%的情況下，表現優於或持平頂尖行業專業人士。

OpenAI強調，GPT-5.2同時注重性能與安全性，在GPT-5和GPT-5.1系統基礎上進一步強化了安全措施，在面對自殺、心理困擾、情緒依賴等敏感對話時，能做出更穩妥恰當的回應。

不到1個月再次升級

此外，與GPT-5.1相比，GPT-5.2產生幻覺的情況更少，回答錯誤率相對降低了約30%，這意味著在運用模型進行調研、寫作、分析與決策支持時出錯更少，模型在日常知識型工作中變得更為可靠。

為回應Google在11月發布的人工智能模型Gemini 3的出色表現，OpenAI加快其主要模型升級的發布速度。OpenAI在11月剛剛發布GPT-5升級版本GPT-5.1，不到一個月就再次升級。業界認為，此舉凸顯了人工智能行業目前面臨的競爭壓力。

