日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除

即時國際
更新時間：14:59 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:59 2025-12-12 HKT

日本青森縣東方外海當地時間周五上午11時44分發生地震，氣象廳把地震規模由6.7上調至6.9級，震源深度則從20公里下調至17公里。氣象廳一度向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發出海嘯提醒資訊，預計各地海嘯高度均為1米。

觀測到20厘米海嘯

截至當地時間下午1時，北海道襟裳町和青森縣八戶港觀測到20厘米高的海嘯，所有海嘯提醒資訊現已解除。

青森早前地震造成30多人受傷，室內物件跌落。法新社
日前青森地震，導致室內抽屜倒下，文件散落一地。路透社
早前地震造成道路塌陷，汽車受困。法新社
震源深度17公里

氣象廳最初表示，青森縣東方外海發生的強震規模為6.5，震源深度約20公里，最大震度4。不過氣象廳其後公布最新精查結果，將地震規模上調至6.9，震源深度下修至17公里。

受到地震影響，JR北海道與札幌市地鐵部分列車一度停駛，目前已全數恢復運行。

青森民眾失足跌倒受傷

另一方面，根據日本消防單位通報，青森縣平內町有一名民眾在地震發生時準備避難，不料在自宅玄關處失足跌倒，隨即被送往醫院治療。消防人員表示，該名傷者送醫時意識清楚，並無生命危險。

北海道函館市災害對策課一名職員回憶地震當下表示，「搖晃持續約20到30秒，由於辦公室位於建築物6樓，能明顯感受到橫向晃動，但沒有物品倒塌或掉落的情況發生。」

仙台-新青森新幹線一度停電

宮城縣政府因應先前發布的「北海道、三陸海域後發地震注意情報」，已設立警戒本部持續蒐集地震相關資訊。警戒本部指出，截至目前縣內並未發現任何災害損失。

東日本鐵路公司（JR東日本）稱，東北新幹線「仙台-新青森」段發生停電，一度暫停運行。另據東北電力及日本原燃公司等透露，位於青森縣的東通核電站、核燃料循環設施、乏燃料過渡性貯藏設施以及宮城縣女川核電站均未發現異常。

