中日惡化 | 因應中俄巡航 美B52轟炸機飛越日本海 白宮：與中日關係皆良好

即時國際
更新時間：09:25 2025-12-12 HKT
發佈時間：09:25 2025-12-12 HKT

日本政府表示，因應本周二（9日）中俄戰機在日韓附近聯合巡航，可搭載核武的的美軍B-52轟炸機與日本F-35隱形戰機，周三（10日）一同飛越中俄日韓之間的日本海進行戰術演習。而在美軍轟炸機與日本戰機飛越日本海之際，白宮表明，美國總統特朗普能同時與中國和日本維持「良好工作關係」。

東京當局證實，美國B-52轟炸機周三與日本F-35戰機一同飛越日本海，這是在中國和俄羅斯近日在日本、南韓周邊海空域展開聯合演訓後，美日軍機首次一同飛越日本海。

美國B-52轟炸機與日本F-35戰機一同飛越日本海。美聯社
美國B-52轟炸機與日本F-35戰機一同飛越日本海。美聯社
美日一同在日本海上空展示軍力。美聯社
美日一同在日本海上空展示軍力。美聯社
白宮強調，特朗普與習近平有良好的工作關係。路透社
白宮強調，特朗普與習近平有良好的工作關係。路透社

美日戰機共同飛行

日本防衛省透過聲明表示，日美雙方「重申堅決防止任何試圖以武力單方面改變現狀的企圖，並確認了日本自衛隊與美軍的待命態勢」。這次由2架美國B-52戰略轟炸機，與3架日本F-35隱形戰機及3架F-15制空戰機共同執行的飛行任務，是自上周中國在區域展開軍事演習以來，美國首次展示其部署軍力。

然而，一名不願具名的美國官員淡化這次轟炸機飛行的意義，稱這早在中俄軍演前就已預先規劃，且美日軍機上月也執行過類似的聯合架次飛行，當時還有美國B-1B轟炸機參與。

白宮發言人萊維特表示，即使中日兩國緊張關係升溫，美國總統特朗普仍能同時與中國維持「良好的工作關係」，並與日本保持「非常堅實的同盟關係」。

美指特朗普與習近平有良好工作關係

萊維特說：「總統與日本新任首相高市早苗的關係非常好，幾個月前我們前往亞洲時，他很高興能見到她，後來他們又通過幾次電話。」

她在記者會上說：「日本是美國的偉大盟友，這從他們的個人關係以及我們與日本持續的貿易關係中可以得到印證。」

萊維特同時指出，關於中國方面，特朗普也與中國國家主席習近平有著「良好的工作關係，他相信這對我們國家是件好事」。

