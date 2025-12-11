多明尼加資深媒體人直播節目中猝死　主持人急喊帶走他

多明尼加（Dominican）發生驚人意外，當地知名媒體人兼交通專家烏雷尼亞（Mario Ureña）日前在直播節目中突然昏倒猝死，現場一度陷入混亂，主持人急呼「帶走他」，惟送院仍告不治。

綜合外媒報道，烏雷尼亞是當地交通領域的資深人士，曾推動觀光及城市運輸發展，深受當地業界尊重。事發時他受邀參與位於聖地牙哥市的節目《Café de Diario 55》錄影，坐於演播室沙發上聆聽其他嘉賓發言，突然頭部一歪、整個人癱軟倒下。

節目主持人與現場人員起初還未察覺異樣，數秒後才驚覺情況不對，主持人隨即要求技術團隊切換畫面、進廣告，並大喊「帶走他」。工作人員隨即將烏雷尼亞送院搶救，惟最終證實不治。

初步消息指他疑因心臟病發身亡，但未公佈相關醫療細節。



