珍惜生命︱美15歲少年疑墮網絡性陷阱 遭勒索近$4千輕生身亡

美國西維珍尼亞州發生一宗疑涉網絡性勒索的悲劇，一名15歲少年疑遭不明人士勒索金錢後輕生身亡。當地警方證實，死者為居於Cross Lanes的高中生泰特（Bryce Tate），於上月6日晚間被發現倒斃家中，年僅15歲。

FBI 介入調查網絡性勒索。@KanawhaSheriff/X

假冒少女誘騙

據外媒《People》報道，卡諾瓦縣（Kanawha）警長辦公室表示，警方透過數碼鑑證發現，案發約3小時前，泰特已成為網絡性勒索的目標。對方偽裝成「本地一名17歲少女」，與他建立信任，更掌握其學校、朋友及運動地點等個人資料，顯示犯案有事先規劃，具備犯罪前準備。

勒索者先傳送一張少女不雅照（疑為另一名受害者），要求布萊斯回傳類似內容，繼而索取500美元（約3,900港元），但泰特稱無力支付，只提出30美元。對方隨即以激烈言詞威脅他輕身，恐嚇他「人生已經完蛋」，並多次教唆他結束生命。根據泰特父親亞當透露，在泰特喪命前短短20分鐘內，疑犯曾發出多達120則訊息。

父控兇手是謀殺犯

泰特父親痛心指出：「警方說他是自殺，但在我看來，這是謀殺。」目前聯邦調查局（FBI）已介入此案，警方呼籲家長關注青少年上網行為，防止子女墮入網絡勒索陷阱。



