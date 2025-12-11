珍惜生命︱美15歲少年疑墮網絡性陷阱 遭勒索近$4千輕生身亡
更新時間：16:30 2025-12-11 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-11 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-11 HKT
美國西維珍尼亞州發生一宗疑涉網絡性勒索的悲劇，一名15歲少年疑遭不明人士勒索金錢後輕生身亡。當地警方證實，死者為居於Cross Lanes的高中生泰特（Bryce Tate），於上月6日晚間被發現倒斃家中，年僅15歲。
假冒少女誘騙
據外媒《People》報道，卡諾瓦縣（Kanawha）警長辦公室表示，警方透過數碼鑑證發現，案發約3小時前，泰特已成為網絡性勒索的目標。對方偽裝成「本地一名17歲少女」，與他建立信任，更掌握其學校、朋友及運動地點等個人資料，顯示犯案有事先規劃，具備犯罪前準備。
相關新聞：兩嫖客遭「仙人跳」劫逾16萬 4男女串謀勒索等罪成 分別判監42個月及更生中心等
勒索者先傳送一張少女不雅照（疑為另一名受害者），要求布萊斯回傳類似內容，繼而索取500美元（約3,900港元），但泰特稱無力支付，只提出30美元。對方隨即以激烈言詞威脅他輕身，恐嚇他「人生已經完蛋」，並多次教唆他結束生命。根據泰特父親亞當透露，在泰特喪命前短短20分鐘內，疑犯曾發出多達120則訊息。
父控兇手是謀殺犯
泰特父親痛心指出：「警方說他是自殺，但在我看來，這是謀殺。」目前聯邦調查局（FBI）已介入此案，警方呼籲家長關注青少年上網行為，防止子女墮入網絡勒索陷阱。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
2025-12-10 15:31 HKT
馬會支持國際論壇 維護體育廉潔公正
7小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲 郵輪登台走入粉絲群一度混亂 超低胸美女埋身來者不拒
2025-12-10 16:07 HKT