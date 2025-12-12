南韓光州在建圖書館坍塌 2死2失蹤

南韓光州一座興建中的圖書館有部分結構倒塌，至少2名工人死亡，2名工人仍未救出。

事發在當地時間周四下午近2時，光州市一座圖書館的工地，工人澆置混凝土期間，部分在二樓的鋼製結構連同混凝土崩塌，4名分包商技術人員被埋。

消防最先救出一名47歲工人，他送院期間心臟驟停，搶救後證實傷重不治。消防下午搜索期間發現第二名被困工人，當時他已經失去意識，到晚上8時許被救出時當場證實死亡。

當局搜索逾一日，仍未尋回其餘2名被埋工人，搜救行動仍繼續。事故原因仍有待調查。

有專家就估計是建造鋼製結構時施工不良導致。另外，由於工程曾暫停三個月，有聲音質疑是有人為了追趕進度，而不合理地壓縮施工時間，最終釀成事故。