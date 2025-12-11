神戶OL返家遭陌生癡漢捅殺 兇手辯稱：只是想跟她搭訕

日本兵庫縣神戶市8月發生一宗駭人隨機殺人案，35歲男子谷本將志尾隨一名素不認識女子，用刀猛刺對方胸部奪命。神戶地方檢查署周四（11日）以謀殺等罪名起訴谷本將志。

案發於8月20日，谷本將志一路尾隨從保險公司下班的24歲女子片山惠返家，直至晚間7時30分許，他跟隨對方一同進入公寓電梯，之後突然行兇。

神戶檢方考量案件性質及谷本將志作案手法，指控他多項罪名，包括殺人、非法侵入住宅、違反《跟蹤騷擾防治法》、違反《槍刀法》等。

此前，神戶檢方已對谷本將志在案發時的精神狀態，進行為期3個月的評估，直至周一（8日）結束。最終結果顯示，谷本將志無精神問題，應負刑事責任。

辯稱只想搭訕受害者

面對警方訊問時，谷本將志曾供稱「完全不認識受害女性」，又否認自己懷有殺意，辯稱之所以尾隨對方，只是想跟她搭訕。

調查顯示，谷本將志住在東京，在高田馬場某運輸公司上班。早在2022年，他就跟蹤過一名20多歲女子，之後還闖進對方家中施暴，並被警方依殺人未遂等罪名逮捕。