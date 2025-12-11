重要紅通人員從菲律賓遣返 涉案金額高達¥9.7億

中國駐菲律賓大使館周四（11日）公佈，中菲兩國近日在國際刑警組織框架下開展執法合作，成功攔截並遣返涉嫌職務犯罪的重要紅通人員郝某，涉案金額高達約9.7億元（人民幣，下同）。

是次行動是中菲執法合作取得的又一積極進展，標誌中菲司法協作正日趨常態化。去年12月，兩國執法部門完成近200名在菲從事離岸博彩的中國公民遣返工作。

相關新聞：中菲合作打擊離岸博彩 遣返近200中國公民

另外，從2014年反腐敗「天網行動」啟動至2024年，中國已從120多個國家和地區追回外逃人員逾1.4萬人，其中黨員和國家工作人員2,999人，「百名紅通人員」已有62人歸案，共追回贓款666.2億元。

追查百名紅通人員

「百名紅通人員」是天網行動開展以來的重點追逃對象。2015年4月，國際刑警組織中國國家中心局集中公布100名紅通人員，均為涉嫌犯罪、證據確鑿的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人員。

相關新聞：上半年全國共追回外逃582人 追贓19.32億人民幣

2023年6月10日，外逃23年的「百名紅通人員」郭潔芳回國投案。這是黨的二十大以來首名歸案的「百名紅通人員」，也是開展「天網行動」以來第62名歸案的「百名紅通人員」。