美國在委內瑞拉外海扣押運油輪 委方斥「國際海盜」

更新時間：11:43 2025-12-11 HKT
美國對委內瑞拉的施壓力道再加大。總統特朗普（Donald Trump）周三（10日）證實，美國在委國外海扣押一艘運油輪，此舉推升油價，恐將進一步激化兩國之間的緊張關係。委內瑞拉政府發聲明指責美國「公然盜竊」、「國際海盜」，將以「絕對的決心捍衛國家主權、自然資源與國家尊嚴」，並將向國際機構檢舉、譴責美方扣押油輪行徑。

美司法部長X平台發布影片

根據路透社、英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報道，特朗普說：「我們剛剛在委內瑞拉外海扣押了一艘運油輪，是艘大油輪，非常大，實際上是歷來扣押最大的一艘。」特朗普近來持續向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）施壓，要求其下台。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後在社媒X平台上發布一段45秒影片，畫面顯示武裝人員從直升機垂降至船上，隨後持槍在甲板上行動。她表示，聯邦調查局（FBI）、國土安全調查局（HSI）與美國海岸防衛隊，在戰爭部支援下，執行了針對一艘原油油輪的扣押令。該油輪被用於運輸遭制裁的委內瑞拉與伊朗原油。

邦迪寫道：「多年來，這艘油輪因涉及支持外國恐怖組織的非法石油運輸網絡，而遭美國制裁。此次在委內瑞拉外海完成的扣押行動安全且順利。我們也將持續與國土安全部合作調查，以防止受制裁石油的運輸。」特朗普未對此次行動提供更多細節，僅表示該油輪是「基於非常正當的理由」遭到扣押。當被問及油輪所載原油將如何處理時，特朗普回應：「我想，我們會留下來吧。」

一名美國高級官員表示，扣押行動是在國際水域進行，過程中未發生任何事故，美方人員與油輪船員也未有人員傷亡。該官員指出，這艘名為船長號（Skipper）的油輪載運的是委內瑞拉原油。該船先前與伊朗石油有關聯，聯邦法官正基於這些關聯性而簽發扣押令。

上述官員表示，這艘油輪原本要前往古巴，透過古巴賣方轉手後，最終目的地是亞洲。他說美方未來幾週可能還會進行更多扣押行動，以加大對馬杜羅的壓力。美國對委內瑞拉的施壓行動已有數個月，包括向加勒比海調動數千名士兵與一個航空母艦打擊群、對疑似毒品船隻發動打擊，以及多次對馬杜羅發出威脅。至今美軍在相關行動已擊斃87人，摧毀23艘被指為毒品船的船舶。這些行動引發美國會議員與法律專家疑慮。特朗普更多次暗示，可能很快就會展開地面行動。馬杜羅指控特朗普看上委內瑞拉的真正原因是石油。

