俄烏戰爭｜澤連斯基：若美歐確保安全 願在3月內大選

即時國際
更新時間：10:11 2025-12-11 HKT
發佈時間：10:11 2025-12-11 HKT

美國總統特朗普近日接受政治新聞網站Politico專訪時稱，烏克蘭因戰事許久未舉行選舉，久而久之漸趨不再民主。烏總統澤連斯基周二（9日）回應道，如果美國和歐洲能確保選舉安全，烏克蘭願意在60至90天內（2個月至3個月內）舉行大選。

反駁戀棧權力指控

澤連斯基在線上記者會反駁道，外界對他戀棧權力的指控並不正確，強調他已準備好在安全獲確保的情況下舉行選舉：「我正式向美國表示，只要你和歐洲盟友協助保障選舉安全，烏克蘭就能很快舉行選舉。」 澤連斯基說，他已要求國會執政黨議員準備提案修改相關法律，為在國家戰時狀態下舉行選舉鋪平道路。但任何選舉的前提是確保一個安全的投票環境。

特朗普周一（8日）接受Politico採訪時對烏克蘭是否還是「民主國家」表示質疑，指基輔領導層拿戰爭當理由不辦選舉，「他們嘴上講民主，但事情已進展到背離民主真諦了」， 並說俄羅斯畢竟量體遠大於烏克蘭，終將贏得戰爭，呼籲澤連斯基把握機會止損。特朗普又說，歐洲很虛弱、各國正「衰敗」。他以「一群正由軟弱者領導的國家」抨擊歐洲，貶抑這些傳統美國盟友們無法控制移民、無法終結俄烏戰爭，還暗示他將支持擁有一致願景理念的歐洲政治人物。

烏克蘭法律禁止在國家戰時狀態下舉行選舉。澤連斯基的五年總統任期本應於2024年5月結束，但2022年2月俄羅斯攻烏以來，烏克蘭進入並一再延長國家戰時狀態。

澤連斯基周二也表示，經過多方商改，美方先前提出的俄烏「和平計劃」已被拆分成三個文件，他希望周三向美方提交這一更新後的版本。他說，初版28點「和平計劃」被拆分成三個文件，分別是一份20點框架協議、一份美歐對烏安全保障文件，及一份戰後重建文件。

