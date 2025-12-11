Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

諾貝爾和平獎︱馬查多缺席頒獎禮 撐特朗普大軍壓境捱批

即時國際
更新時間：09:48 2025-12-11 HKT
發佈時間：09:48 2025-12-11 HKT

諾貝爾獎頒獎典禮周三（10日）舉行，其中和平獎頒獎禮在挪威首都奧斯陸舉行，但當日和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多卻缺席頒獎禮，由女兒代為領獎及宣讀事先準備好的演說。挪威諾貝爾研究所稱，處於躲藏狀態下的馬查多目前安全，預計會前往奧斯陸。不過，馬查多和挪威諾獎委員會近來受到批評，因馬查多支持美國總統特朗普在加勒比海集結大軍，威脅委內瑞拉。

相關新聞：諾貝爾和平獎︱馬查多據悉安全將赴奧斯陸 女兒代母領獎

馬查多這位58歲工程師原定違抗委內瑞拉當局過去10年以來對她祭出的旅遊禁令，親赴奧斯陸市政廳領獎，那會是她躲藏一年之後首度現身。但她最終未能及時抵達挪威首都參加典禮。挪威國王哈拉爾五世與王后，以及阿根廷極右總統米萊、厄瓜多爾中右翼總統諾沃亞等數位拉丁美洲國家元首出席典禮。

根據挪威諾貝爾研究所的音檔，馬查多向挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯說：「我會到奧斯陸，我現在正在前往奧斯陸的路上。」她從何處致電目前暫不得而知。挪威諾貝爾研究所主席哈普維肯告訴路透社：「我們還不確定她何時會降落，但應該會在今晚某個時候。」弗里德內斯致辭說：「（委國總統）馬杜羅先生，請接受選舉結果，下台。」

提醒世人 民主對和平重要

馬查多由女兒安娜代為領獎及宣讀演說。馬查多在事先準備的演講稿中說，這個獎項對她的國家和全世界都具有深遠意義：「這提醒世人，民主對和平至關重要。最重要的是，委內瑞拉人可以與世界分享的教訓，是在漫長且艱難道路上淬鍊出的：如果我們想要民主，就必須準備好為自由而戰。」

相關新聞：馬查多將親領諾貝爾和平獎 委內瑞拉檢方：將視為通緝逃犯

馬查多10月10日榮獲和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的總統馬杜羅。以前有多位和平獎得主都缺席頒獎禮，如2023年伊朗維權人士穆罕默迪，只能在德黑蘭的監獄牢房內慶祝。1991年，緬甸民主運動領袖昂山素姬得獎時，正被軟禁在家。

頒獎禮登場之際，馬查多的一些言論引發了外界對她及諾貝爾和平獎委員會的批評。美國軍艦現正在加勒比海集結，外國預期特朗普政府對馬杜羅政權採取軍事行動。馬查多則一直堅定支持特朗普對委國採軍事行動，公開表示支持使用武力推翻馬杜羅。她也一再聲稱馬杜羅涉嫌操縱美國大選，但這種陰謀論早已被外間駁斥。她此等舉動惹來人們指斥她散布假訊息以博取特朗普政府的好感。

相關新聞：不滿反對派領袖馬查多獲諾貝爾和平獎 委內瑞拉關閉駐挪威大使館

挪威奧斯陸大學教授布爾表示：「這是一場與以往不同的諾貝爾獎頒獎典禮，比以往任何一屆都更具政治色彩。」布爾指出，今年所有出席的拉美領導人都來自右翼陣營。

