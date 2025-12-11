Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

憑「購物狂」系列小說風靡全球 英知名作家Sophie Kinsella腦癌逝世 享年55歲

更新時間：07:47 2025-12-11 HKT
發佈時間：07:47 2025-12-11 HKT

以暢銷小說《購物狂》系列風靡全球的英國作家蘇菲．金索拉（Sophie Kinsella，本名Madeleine Sophie Wickham），周三（10日）因腦癌病逝，享年55歲。她在2022年被診斷出患上侵襲性極強的膠質母細胞瘤（Glioblastoma），經歷手術及化療後，仍堅持寫作，其幽默溫暖的筆觸陪伴無數讀者走過人生低谷。

家人證實安詳離世

金索拉的家人於周三發表聲明，證實她當天早上在家人的溫暖陪伴下安詳離世。聲明指出：「她生命的最後時光充滿了她摯愛的事物：家人、音樂、溫暖、聖誕節和歡樂。」

暢銷小說《購物狂》系列深刻描劃出當代都市女性心態。法新社

金索拉於1969年在英國倫敦出生，曾在牛津大學修讀音樂，後轉攻哲學、政治與經濟學，並在大學期間邂逅丈夫，兩人育有五名子女。她畢業後曾擔任財經記者。

《購物狂》系列銷量破5千萬冊

金索拉的創作生涯分為兩個階段。她在24歲時以本名Madeleine Wickham發表第一部小說《The Tennis Party》，隨後又以同一名字出版六部作品，已嶄露頭角。

直至2000年，她開始使用筆名蘇菲．金索拉發表首部「購物狂」（Shopaholic）系列小說《購物狂的異想世界》，該系列共出版十部作品（一說八冊），在全球熱賣超過5,000萬冊，被翻譯成40多種語言，使她聲名大噪。其中，系列的前兩部作品在2009年被改編為電影《潮拜購物狂》（Confessions of a Shopaholic），由女星艾拉．費雪主演。

罹患侵襲性腦癌 語音記錄創作

金索拉在2022年底被診斷出患有侵襲性腦癌「膠質母細胞瘤」，她於2024年首度公開病情，當時已接受手術、化療和放射治療。儘管面對疾病帶來的身體退化，她仍展現出驚人的勇氣和毅力，堅持透過語音記錄方式進行創作。

她在病中筆耕不輟，出版了書寫自身經歷的作品《What Does It Feel Like?》，將直面死亡的恐懼轉化為文字。她曾表示，寫作是她對抗疾病的重要方式，希望能為其他面對困難的人帶來希望與共鳴。

金索拉辭世消息傳出後，國際文壇及全球讀者廣泛表示哀悼。美國小說家皮考特（Jodi Picoult）稱她「將被人們深深懷念」，而英國作家帕克斯（Adele Parks）則讚揚她是一位「美好而溫暖的女性」，「給世界帶來瞭如此多的歡樂」。出版界讚譽她是「浪漫喜劇小說女王」，其貼近現代女性生活、幽默真摯的敘事風格，成功改變了女性小說在文壇上的地位。

