美擬收緊免簽證入境要求 旅客或須披露五年社交媒體紀錄

更新時間：06:49 2025-12-11 HKT
發佈時間：06:49 2025-12-11 HKT

美國特朗普政府正計劃大幅收緊外國公民入境美國的審查要求。美國國土安全部及海關與邊境保護局（CBP）提出新政策，擬要求包括英國、法國、日本和澳洲等近四十個免簽證國家（Visa Waiver Program，VWP）的公民，在申請入境美國時，必須披露過去五年的社交媒體活動記錄。

電話號碼、電郵地址亦被索取

CBP於當地時間周三（9日）在《聯邦公報》上刊登相關公告，公眾有60日時間發表意見，之後有關措施將會生效。

特朗普政府正計劃大幅收緊外國公民入境美國的審查要求。法新社
是次計劃將適用於所有透過電子旅行授權系統（ESTA）申請免簽證入境的旅客，這些旅客獲准在美國進行商務或旅遊，最長可逗留90天。

除了五年內的社交媒體帳戶記錄外，CBP亦將開始要求入境申請人提供大量額外個人資料，包括：

  • 過去五年曾使用的電話號碼
  • 過去十年曾使用的電郵地址
  • 經電子方式提交照片的「元數據」（Metadata）
  • 詳細家庭成員資料，包括父母、配偶、兄弟姊妹和子女的姓名、出生地及電話號碼

分析指將延誤審批

儘管公告未具體說明當局會重點探尋社交媒體上的哪些資訊，但CBP解釋，提出新措施是為了遵守總統特朗普今年一月簽署的一項行政命令，該命令要求對入境美國的人員進行更嚴格的篩檢，以防範國家受到潛在的安全威脅。

有分析認為，雖然美國在未來幾年將迎來大量外國遊客（包括2026年美墨加共同主辦世界盃及2028年洛杉磯奧運會），但特朗普政府一直以來對國際旅客和移民實施的收緊監控政策，可能為潛在訪客構成障礙。

移民律師事務所認為，日後經ESTA申請入境美國的人士，審批等待時間可能會延長。此前已有專家指出，特朗普政府的旅行政策變化，已對美國旅遊業產生負面影響。此外，美國公民及移民服務局（USCIS）此前亦表明，會關注希望在美生活或工作人士的「反美」言論，包括社群媒體上的發言，甚至要求外國留學生開放社媒帳戶供領事館審查，被拒者會被懷疑隱瞞網絡活動。

