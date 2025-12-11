有片｜俄羅斯聖彼得堡市集大火至少釀1死 疑電線故障肇禍兼警鐘失靈

俄羅斯聖彼得堡市一個大型兩層市集發生嚴重火災，火勢迅速蔓延，導致至少一人死亡，一人重傷。消防部門耗時數小時方將火勢控制，當局已就事件立案調查，初步懷疑起火原因與電線故障有關。

市集有200間商舖 火勢短時間內迅速擴大

綜合外媒報道，這宗火警發生於當地時間周三（10日）下午5時左右，涉事市集樓高兩層，內有約200間商舖，主要販售蔬菜、肉品及服飾等。據目擊者形容，火勢在短時間內迅速擴大，整個市集猶如陷入一片火海。

俄羅斯緊急部門表示，火場面積最大時約達1500平方米。火勢擴大速度極快，當地傳媒《URA.NEWS》引述緊急部門消息指，消防人員需耗時兩個半小時才能控制住火勢。

現場消息指，火警發生時警報系統並未響起，加劇了疏散難度。救援人員從火場共疏散了100人。不幸的是，消防員在晚上9時於建築物廢墟下發現一名遇難者遺體，身份仍有待確認。此外，歐洲傳媒《NEXTA》報道，事件中另有一名男子因躲避大火而從高處墮樓，導致雙腿骨折，已被緊急送院救治。

偵查委員會立案調查

俄羅斯偵查委員會表示，已針對「提供不符合安全要求的服務」這項指控立案調查。有目擊者稱，事發時曾聽到強烈爆炸聲響。初步數據顯示，這次火災原因可能源於電線故障，具體原因仍待專家進一步勘查。

為了應對火災產生的濃煙及潛在的有害物質，緊急情況部在現場部署了移動式化學和放射性檢測實驗室，對火災區域周圍的空氣質量進行檢測，以確保周邊居民的公共安全。