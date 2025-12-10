Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐洲男精子存罕見突變基因 助孕197孩67人患癌

即時國際
更新時間：20:41 2025-12-10 HKT
發佈時間：20:41 2025-12-10 HKT

歐洲一名男子不知道體內有罕見的致癌基因，長期捐精給丹麥的精子銀行，最終導致數十名後代患癌。各國合作調查後揭發，男子捐贈的精子產下至少197名子女，其中已有多名孩童因癌病逝，僅有極少數未有遺傳到他的致癌基因。

英國廣播電台（BBC）報道，今年5月外界於今年5月首次獲悉個案，已知這個男子的67個子女罹癌，其中10人病逝，接受男子捐精的家庭遍及比利時、丹麥、法國、德國、希臘、西班牙、瑞典、英國等多國。

助誕197名子女

報告指出，這名「精主」從2005年、還在學階段就已開始捐精，由丹麥的「歐洲精子銀行」（European Sperm Bank）轉賣給各國不孕婦人，17年來共有197個孩子用他的精子誕生。

報道指出，男子本身健康，也通過捐精前的體檢，他家人也都健康。當時大家不知道的是，這男子天生就有基因變異，其身上大部分細胞都沒有基因突變，惟獨20%的精子帶有這種基因突變。

20%精子存基因突變

BBC報道，使用瑕疵精子產下的子女，體內每個細胞都會有基因變異，就算童年沒有早期離癌，成長後罹癌風險也極高。調查報告發現，僅少數人沒有遺傳到瑕疵基因。

歐洲精子銀行把這男子的精子賣給14個國家的67個不孕診所，調查是在獲得當事人同意情況下進行。最終受影響的孩子有可能多於197人。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
10小時前
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
00:48
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
社會
6小時前
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 省政府成立事故調查組
即時中國
5分鐘前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
3小時前
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
影視圈
7小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
8小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT