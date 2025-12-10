歐洲男精子存罕見突變基因 助孕197孩67人患癌

歐洲一名男子不知道體內有罕見的致癌基因，長期捐精給丹麥的精子銀行，最終導致數十名後代患癌。各國合作調查後揭發，男子捐贈的精子產下至少197名子女，其中已有多名孩童因癌病逝，僅有極少數未有遺傳到他的致癌基因。

英國廣播電台（BBC）報道，今年5月外界於今年5月首次獲悉個案，已知這個男子的67個子女罹癌，其中10人病逝，接受男子捐精的家庭遍及比利時、丹麥、法國、德國、希臘、西班牙、瑞典、英國等多國。

助誕197名子女

報告指出，這名「精主」從2005年、還在學階段就已開始捐精，由丹麥的「歐洲精子銀行」（European Sperm Bank）轉賣給各國不孕婦人，17年來共有197個孩子用他的精子誕生。



報道指出，男子本身健康，也通過捐精前的體檢，他家人也都健康。當時大家不知道的是，這男子天生就有基因變異，其身上大部分細胞都沒有基因突變，惟獨20%的精子帶有這種基因突變。

20%精子存基因突變

BBC報道，使用瑕疵精子產下的子女，體內每個細胞都會有基因變異，就算童年沒有早期離癌，成長後罹癌風險也極高。調查報告發現，僅少數人沒有遺傳到瑕疵基因。



歐洲精子銀行把這男子的精子賣給14個國家的67個不孕診所，調查是在獲得當事人同意情況下進行。最終受影響的孩子有可能多於197人。