解放軍能摧毀美最強航母「福特艦」？ 美國防部機密文件流出露玄機

美國《紐約時報》周一（8日）揭露美國國防部機密文件「強者簡報」（Overmatch Brief），顯示美方其實不相信自己能在台海爆發時擊退解放軍，理由是解放軍有能力在美國大批先進武器抵達台灣之前，就將有關武器全部摧毀。

報告已交給白宮高層審閱

該份機密報告由美國國防部淨評估辦公室（Office of Net Assessment）編撰，已於過去一年內提交白宮高級官員審閱。其內容涵蓋美中衝突可能發生的各種場景，並對美國軍力進行全面審查。

根據美軍介入台海戰爭的兵推結果推論，報告認為，即使是美國海軍最新型的航空母艦「福特號」，也無法在解放軍攻擊下倖存。

福特號號稱是世界最大、最先進、也最昂貴的航母，其以強大火力著稱，並於近期部署至加勒比海，對委內瑞拉施壓。報告卻坦言，福特號對委內瑞拉這類貧弱國家可能有效，對新型攻擊手段則極為脆弱。

中國囤積達600枚高超音速武器

報告另指出，中方近年囤積高達600枚高超音速武器，是能擊沉福特號的新型攻擊手段。相關武器最高可達5倍音速，即便是最先進軍力也難以攔截。

相較之下，美國海軍仍以福特級航艦作為主力，計劃未來數十年建造至少9艘福特級航艦，卻未部署任何一枚極音速導彈。

此外，中國短中長程導彈部署情況顯示，20年前，美國在太平洋處於絕對優勢，因為解放軍導彈庫存並不算大，但如今情勢已變，中國現在擁有足夠多的導彈，有利於對美方進行先發制人打擊。

美在先進武器方面落後

報告強調，與中國和俄羅斯相比，美國在快速研發先進武器方面已經落後，因為它「過度依賴昂貴且易受攻擊的武器」。美國國防開支佔GDP的3.4%，處於80年來的最低水平，另外，人工智能、網絡戰和生化戰也是持續存在的挑戰。

今次是中國軍事實力優於美國的論點首次透過確鑿官方文件揭露，而非匿名消息來源。此前，已有多名美方官員透露出對於解放軍戰力的擔憂。

去年11月，國防部長赫格塞斯曾提及內部兵棋推演的結果，直言「我們總是輸」。另據報道，在前總統拜登執政時期，一名白宮高級官員在閱讀了強者簡報後臉色慘白，因為該報告中明確強調，中方已針對美國可能採取的所有軍事戰略，制定了多層次的反制措施。

