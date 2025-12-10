北韓向西部海域射逾10枚火箭炮 疑屬常規冬季訓練

南韓軍方周三（10日）表示，北韓周二（9日）向西部海域發射10多枚疑似240毫米口徑的火箭炮彈，懷疑此次發射可能是常規冬季訓練的一部分。

據悉，北韓部隊經常自12月開始進行冬訓，而240毫米火箭彈是北韓主力遠程炮火，是平壤針對南韓首都圈部署的核心打擊武器。

美國國防部長赫格塞斯上月3日前往南北韓交界的非軍事區（DMZ），並和南韓國防部長安圭伯一同視察板門店的共同警備區（JSA）。南韓國防部發表聲明表示，韓美重申了兩國之間強大的聯合防禦態勢與緊密合作。

在該次訪問前1小時，北韓也向西部海域發射10多枚疑似240毫米口徑火箭炮彈。韓方事後指出，已與美國情報部門密切分析有關拋射物細節。