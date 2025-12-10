高市早苗稱竹島是固有領土 韓總統辦公室強烈抗議

日本首相高市早苗周二（9日）在國會答詢時，再次發表有關日韓領土爭議言論，指竹島（韓稱獨島）是日本固有領土。南韓總統辦公室同日反駁，獨島在歷史、地理與國際法上明確是南韓固有領土。

日議員呼籲政府強硬

日本國會自民黨議員高見康裕在眾議院預算委員會上指出，竹島目前被韓方非法佔據的狀況毫無改變，政府應該就此做出更強硬的措施。

高市早苗回應稱，無論是從歷史還是國際法來看，竹島都是日本固有領土，將依據基本立場堅毅應對，並致力於將日本的立場準確傳達至國內外。

上述發言迅速引來韓方強烈抗議，南韓總統辦公室指出，獨島在歷史、地理與國際法上明確是南韓固有領土，根本不存在所有權爭議，未來對日方任何不當主張，韓方都將嚴正應對。

李在明政府曾多次就獨島主權問題向日方表達抗議。路透社

自現任總統李在明就任以來，韓方已多次就獨島主權問題向日方表達抗議。上月14日，南韓外交部發表聲明，反對日本政府在東京追加開放領土主權展覽館擴建空間，宣傳日方對獨島主張。

聲明指，自2018年日方啟用涉事展館以來，韓方多次敦促日方立即關閉，但日本政府無視韓方立場，仍推進擴建並追加開放，韓方對此深表遺憾。日方反覆提出毫無根據領土主張，無助於構建面向未來的韓日關係，韓方敦促日方應予清醒認識這一點。

