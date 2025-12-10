Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

委內瑞拉計劃退出國際刑事法院 不滿法官虛偽及偏袒

更新時間：11:50 2025-12-10 HKT
發佈時間：11:50 2025-12-10 HKT

委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯周二（9日）在會議上表示，委方已準備好退出國際刑事法院，理由是該機構及其法官存在虛偽、偏袒行為。

羅德里格斯稱，國際刑事法院並非為伸張正義或捍衛權利而存在，在處理國際案件時存在明顯偏見，繼續作為《國際刑事法院羅馬規約》締約國是對委內瑞拉人民的侮辱。他又形容該機構服務於美國，被用作打擊不符合美國利益的國家的工具。

國際刑事法院此前宣佈關閉委內瑞拉首都加拉加斯辦事處，理由是與委內瑞拉當局的合作缺乏實質性進展，阻礙了針對總統馬杜羅涉嫌犯下反人類罪行的調查。

美國此前打擊委內瑞拉涉運毒船隻。社交平台X
美國此前打擊委內瑞拉涉運毒船隻。社交平台X
美國國防部謀劃對委內瑞拉軍事行動。路透社
美國國防部謀劃對委內瑞拉軍事行動。路透社
國際刑事法院此前計劃調查馬杜羅涉反人類罪。路透社
國際刑事法院此前計劃調查馬杜羅涉反人類罪。路透社
特朗普有意對委內瑞拉採取地面軍事行動。路透社
特朗普有意對委內瑞拉採取地面軍事行動。路透社

人權觀察組織表示，委內瑞拉政府阻撓司法公正並拒絕提供相關訊息，使國際刑事法院的工作日益艱難，關閉該機構可被視為對委內瑞拉反對問責者的強力回應。

外長呼籲建立全球動員機制應對美國威脅

另外，委內瑞拉外交部長希爾周二（9日）在加拉加斯舉行的美洲主權與和平人民大會開幕式上表示，要警惕美國復辟門羅主義，將整個美洲大陸置於美國全面統治之下。

希爾表示，美國正在利用經濟、軍事實力，尤其是媒體力量，對委內瑞拉、拉美和加勒比地區發動一場前所未有的心理戰，對地區安全與和平構成了極其嚴峻的挑戰。

相關新聞：特朗普：將展開地面行動 打擊委內瑞拉毒販 馬杜羅：時刻準備衛國

他強調，委內瑞拉是一個崇尚和平的國家，但一旦受到侵略威脅，委內瑞拉人民一定會奮起反抗，堅決捍衛主權。

他感謝國際社會對委內瑞拉的支持，希望美洲主權與和平人民大會建立全球動員機制，應對美國不斷升級的威脅。
 

