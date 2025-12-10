Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃仁勳自曝童年經歷 9歲時清潔百人使用廁所

即時國際
更新時間：10:21 2025-12-10 HKT
發佈時間：10:21 2025-12-10 HKT

晶片巨擘Nvidia行政總裁黃仁勳近期接受美國Podcast節目主持人Joe Rogan專訪，談及童年的美國生活，9歲的黃仁勳學抽煙、打掃百人廁所的經驗讓主持人嘖嘖稱奇。

黃仁勳侃侃而談艱困的童年：「當時父母沒什麼錢，伯父找到願意接受外國學生與可負擔的學校，地點位於肯塔基州......當時得過河到一間小學上課，但住在初中宿舍裡。每個孩子都有舍務工作，我哥在煙草廠工作，幫學校賺點資金，我的工作是打掃宿舍，清潔上百名學生使用的廁所，我大概是掃過最多廁所的人了，那時的記憶非常美好。」

不到9歲時與哥哥赴美

黃仁勳出生於台灣，因為父親工作關係，全家移居泰國曼谷。但當時泰國社會動盪，父母為了保護孩子安全，又決定將黃仁勳和他的哥哥送往美國，當時黃仁勳不到9歲，而哥哥也僅有11歲左右。

黃仁勳表示，回憶童年總體還算美好，唯一讓他感到心痛的是因為經濟狀況無法和父母經常打長途電話，兄弟倆於是會把1個月內發生的所有事情，用錄音帶錄下再寄給父母，父母收到後，會再用同一捲錄音帶覆蓋並寄回來。

