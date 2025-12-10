中日惡化｜美首開腔批華「雷達照射」日機 中方：勿被盟友「帶節奏」

日本指責中國解放軍對日本自衛隊飛機照射雷達後，美國批評北京此舉不利於地區和平與穩定，並重申對日本的承諾堅定不移。這是「雷達照射」風波後，美國首次公開批評中國。中國外交部指，事件錄音及細節已證明真相，日方蓄意滋擾在先，之後炒作造謠，提醒日本盟友不要被「帶節奏」。

美稱對日承諾堅定不移

外交部發言人郭嘉昆10日回應美方言論，指所謂「雷達照射」事件，中方媒體已經公布了現場錄音和相關細節，事實真相十分清楚。郭嘉昆指出，中方在有關海空域開展演訓活動，完全符合國際法和國際慣例，相關操作專業規範，安全克制，無可非議。



他強調，「日方蓄意滋擾在先，造謠炒作在後，是這場鬧劇的策劃者和肇事方，必須承擔一切責任。我們希望國際社會明辨是非，不要被日方蒙蔽。日本的盟友尤其要提高警惕，不被日方『帶節奏』。」

中日緊張關係持續加劇之際，12月6日，中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，日方指遼寧號航母艦載機殲-15在沖繩島東南方向的國際海域，兩度對日本航空自衛隊F-15戰機進行雷達照射。

日本聲遼寧艦起飛的殲-15，在公海兩度以雷達照射日方戰機。人民網

美國國務院發言人周二（9日）稱，中國的行為不利於地區和平與穩定，並稱美日同盟比以往任何時候都更加穩固團結，「我們對盟友日本的承諾堅定不移，並就此事及其他問題保持密切溝通」。

據中國軍號微博視頻號報道，中國遼寧艦航母編隊12月6日在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，事先已公佈了訓練海空域，並在訓練前多次向附近海域日艦現場通報，日艦已回復收到。斥責日方惡意炒作所謂「雷達照射」，搬弄是非，央視旗下新媒體「玉淵譚天」亦公開了現場錄音。

中國外交部發言人郭嘉昆周二（9日）在例行記者會上強調，中方已就該問題闡明了嚴正的立場，事實真相十分清楚。中方在有關海空域開展演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關的操作專業規範，無可非議。艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作。

日本內閣官房長官木原稔則稱，中國對自衛隊飛機斷斷續續照射雷達，是超出安全飛行必要範圍的危險行為，而非中方所稱的正常操作。