美國提供120億美元 援助受關稅影響農民
更新時間：10:18 2025-12-10 HKT
發佈時間：10:18 2025-12-10 HKT
美國總統特朗普周一下午在白宮宣布，聯邦政府將為農民提供規模為120億（美元，下同，約934億港元）的救助，以應對美關稅政策對美農業的「反噬」。
特朗普政府今年推出大範圍加徵關稅政策，結果導致美國出口市場受阻。美國大豆和玉米等農產品售價低迷，加上化肥和農用機械成本升高，農場經營難以盈利，不少農民陷入困境。
120億美元中，110億（約856億港元）會在農業部新設定的「農民過橋救助」項目下一次性支付給農民，另外10億（約78億港元）預留給其他未能涉及的農作物種植戶。
部分農民認為救助的時間太晚，數額也不高，假如沒有大範圍加徵關稅，他們的收入根本不會受影響。圖為特朗普周一與農業界代表開會。
