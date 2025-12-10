派拉蒙競購華納兄弟 特朗普女婿參與惹議

在串流媒體Netflix同意以720億美元收購華納兄弟探索公司數天後，美國娛樂及媒體業巨頭派拉蒙天空之舞，周一向華納兄弟發起敵意收購，現金作價達1084億美元（約8436億港元），擬收購華納兄弟的所有業務，包括傳統媒體如CNN。此收購案獲總統特朗普女婿庫什納的資金參與，令特朗普家族利益捲入大規模媒體爭奪戰，引發利益衝突疑慮。而據報派拉蒙行政總裁(CEO)戴維近日向美政府官員保證，如果他收購成功，將大刀闊斧改革CNN。

派拉蒙提案包括全數業務

派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)表示，過去12周向華納兄弟提交過6份收購方案，但未得到「實質性回應」，因此選擇直接向華納兄弟的股東提出收購。所謂敵意收購，指買家在沒有獲得目標公司董事會同意或合作的情況下，試圖收購一間上市公司的控股權。在目標公司董事會拒絕要約後，買家直接向股東提出要約，以高於當前市場價格的溢價請求後者出售股票。

相關新聞：Netflix｜720億美元收購華納兄弟電影及串流媒體業務

上周五，串流媒體巨頭Netflix宣布與華納兄弟達成協議，以現金和換股方式收購後者的電視、電影製作室和流媒體業務，每股作價27.75美元，共計720億美元，同時Netflix承擔華納兄弟的債務，二者累加交易總額為827億美元。Netflix的收購案未包括華納兄弟傳統的電視資產如CNN和Discovery頻道；派拉蒙的提案則包括全數業務。

主導派拉蒙併購行動的是行政總裁戴維（David Ellison），父親為軟體業大亨甲骨文創辦人埃利森（Larry Ellison）。派拉蒙的收購主要由埃利森家族與私募基金紅鳥資本提供資金，由美國銀行、花旗銀行與阿波羅全球管理提供540億美元的債務擔保。特朗普女婿庫什納旗下投資公司Affinity Partners也參與投資（數額不明）。部分資金來自沙特阿拉伯、阿布扎比、卡塔爾的主權基金。

特朗普：沒與庫什納討論

戴維在財經頻道CNBC節目表示，當前現金為王，相較於Netflix，派拉蒙向股東提出多出176億美元現金，相信股東看到這些條件會投下同意票。埃利森是特朗普的金主，兩人關係密切，而此次收購又獲特朗普女婿庫什納資金支持，引發總統恐左右收購案結果的疑慮。特朗普周二告訴記者，自己沒有就此收購案與庫什納討論，聲稱無論Netflix還是派拉蒙「都不是我的朋友」。特朗普涉入程度將再度考驗他是否會突破利益衝突相關規範。自從今年重返白宮以來，這位總統家族事業的利益有持續擴大的趨勢。

《華爾街日報》引述知情人士稱，戴維人近日訪問華盛頓期間，向特朗普政府官員保證，如果他收購華納兄弟，將對CNN進行大刀闊斧改革。CNN一直是特朗普的眼中釘，他曾向身邊人士表示希望CNN易主，對其節目內容進行調整。若華納兄弟接受派拉蒙的收購，需向Netflix支付28億美元的解約費。