Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美肯塔基州大學爆槍擊釀一死一重傷 疑犯被捕 警方稱屬個人恩怨

即時國際
更新時間：08:10 2025-12-10 HKT
發佈時間：08:10 2025-12-10 HKT

美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）周二（9日）下午發生槍擊事件，造成兩名學生一死一重傷。事發後校園一度封鎖，州長貝希爾（Andy Beshear）隨後證實，事件屬獨立的個人糾紛引發，並非大規模隨機槍擊，一名涉案嫌犯已被拘捕，校園危機解除。

據《今日美國》（USA Today）報道，警方於當地時間下午3時35分左右接獲報案，肯塔基州立大學位於州首府法蘭克福（Frankfort）的校園隨即被封鎖。約一小時後，當局證實事件中有一人死亡，另一人傷勢嚴重，已被送往醫院搶救。

美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）周二（9日）下午發生槍擊事件，造成兩名學生一死一重傷，多輛警車到場調查。X@JacobBaker613
美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）周二（9日）下午發生槍擊事件，造成兩名學生一死一重傷，多輛警車到場調查。X@JacobBaker613
美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）。X@JacobBaker613
美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）。X@JacobBaker613
州長貝希爾透過社交平台發表講話，強調今次槍擊屬獨立事件，現場已沒有持續威脅。
州長貝希爾透過社交平台發表講話，強調今次槍擊屬獨立事件，現場已沒有持續威脅。

州長貝希爾隨後透過社交平台發表講話，強調今次槍擊屬獨立事件，現場已沒有持續威脅。美國廣播公司（ABC News）亦引述校方及警方消息，指出槍擊起因是個人糾紛，並非隨機開槍掃射。

《紐約時報》（New York Times）引述大學發言人的消息進一步披露，兩名受害者均為該校學生，槍擊事件發生在學生宿舍大樓外。但涉案的疑兇並非肯塔基州立大學的在校學生。

肯塔基州立大學創立於1886年，是一所歷史悠久的大學，截至2023年秋季，學生人數約為1,700人。校園槍擊案雖然頻發，但當局迅速採取行動，確認疑犯身份並將其逮捕，有效防止了事件升級。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
15小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
17小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
14小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
15小時前
「翠兒威威」 (圖) 馬主陳橋森是周俊樂女友的父親，樂仔當然希望今場能為未來外父贏馬補中。
獨家猛料│周俊樂周三為外父補中？
馬圈快訊
18小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
10小時前
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
飲食
15小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
23小時前