美肯塔基州大學爆槍擊釀一死一重傷 疑犯被捕 警方稱屬個人恩怨

美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）周二（9日）下午發生槍擊事件，造成兩名學生一死一重傷。事發後校園一度封鎖，州長貝希爾（Andy Beshear）隨後證實，事件屬獨立的個人糾紛引發，並非大規模隨機槍擊，一名涉案嫌犯已被拘捕，校園危機解除。

據《今日美國》（USA Today）報道，警方於當地時間下午3時35分左右接獲報案，肯塔基州立大學位於州首府法蘭克福（Frankfort）的校園隨即被封鎖。約一小時後，當局證實事件中有一人死亡，另一人傷勢嚴重，已被送往醫院搶救。

美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）周二（9日）下午發生槍擊事件，造成兩名學生一死一重傷，多輛警車到場調查。X@JacobBaker613

美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）。X@JacobBaker613

州長貝希爾透過社交平台發表講話，強調今次槍擊屬獨立事件，現場已沒有持續威脅。

州長貝希爾隨後透過社交平台發表講話，強調今次槍擊屬獨立事件，現場已沒有持續威脅。美國廣播公司（ABC News）亦引述校方及警方消息，指出槍擊起因是個人糾紛，並非隨機開槍掃射。

《紐約時報》（New York Times）引述大學發言人的消息進一步披露，兩名受害者均為該校學生，槍擊事件發生在學生宿舍大樓外。但涉案的疑兇並非肯塔基州立大學的在校學生。

肯塔基州立大學創立於1886年，是一所歷史悠久的大學，截至2023年秋季，學生人數約為1,700人。校園槍擊案雖然頻發，但當局迅速採取行動，確認疑犯身份並將其逮捕，有效防止了事件升級。