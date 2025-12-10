Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美高中生操場人肉砌「卍」納粹符號 連同希特勒反猶太言論放上網  警立案調查

即時國際
更新時間：04:51 2025-12-10 HKT
發佈時間：04:51 2025-12-10 HKT

美國加州聖何塞市布蘭漢姆高中（Branham High School）近日爆出涉種族仇恨事件，多名學生竟在校內足球場上以人體排出納粹「卍字符」，並將照片連同希特勒反猶太言論發布至社交媒體，引起社區震驚。警方已於12月5日正式立案，按「仇恨犯罪」展開調查。

校長怒斥「不可接受」　指行為極具傷害性

校長西爾伯格爾德（Beth Silbergeld）發聲明強烈譴責，指此舉屬「令人不安且不可接受的反猶太主義行徑」，強調校園應是安全包容的學習環境，「針對猶太學生的仇恨符號，在校園絕無立足之地」。

她透露，校方接獲匿名舉報後立即啟動調查，並迅速辨識涉事學生，目前正推行教育措施，讓學生理解大屠殺歷史與仇恨符號所帶來的深層傷害。

加州州參議員科特斯（Dave Cortese）亦發聲批評事件，指仇恨行為對青年、家庭及社區皆造成長遠陰影，強調須嚴肅處理、不能輕縱。

校方表示，正與反誹謗聯盟（ADL）、灣區猶太聯盟等團體合作，向受影響學生提供支援、心理輔導與教育資源，以修復事件在校園造成的創傷。

涉事學生則須面對紀律處分，但校方因受《家庭教育權利與私隱法》（FERPA）限制，未公開其身份及具體懲處內容。

