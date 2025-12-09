印尼雅加達大火增至最少22人死 疑無人機電池爆炸肇禍︱多圖

印尼首都雅加達一楝7層樓宇發生大火。當地警方通報，慘劇最少有22人確認身亡。

法新社報道，當地警方指，懷疑火勢源於1樓的無人機電池爆炸，隨後迅速蔓延至大樓上層。罹難者多為女性，其中包括1名孕婦。

死者包括孕婦

警方又指，隨著救援人員持續搜尋，死亡人數仍可能上升。多數受害者沒有明顯燒傷，推測可能因吸入濃煙窒息身亡。



法新社現場畫面顯示，事發大樓外牆被燒黑，有些窗戶破碎。該大樓為1家農業無人機服務公司辦公場所。

當地警方曾表示，事發於今日中午時份，大廈一樓首先起火繼而向上漫延。當時正屬午飯時段，有部份員工留在大樓內用餐，有部份人出外。目前火勢已被撲滅，搜索生還者的工作仍在繼續。



該建築為無人機公司「Terra Drone Indonesia」的辦公室地點，該公司為採礦業和農業等行業的客戶提供用於空中勘測活動的無人機。