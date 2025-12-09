諾貝爾獎得主︱北川進瑞典演講 分享憑莊子「無用之用」助啟發研究
發佈時間：17:40 2025-12-09 HKT
今年獲得諾貝爾化學獎的日本京都大學特別教授北川進（Susumu Kitagawa）周一（8日），於瑞典斯德哥爾摩大學的禮堂發表演講。北川進期間表示，中國思想家莊子「無用之用」的觀點，對其研究產生了深遠影響，強調「不存在毫無用處的事物」。
日本共同社報道，北川開發出能夠通過眾多微小孔洞來吸附氣體等的新材料「金屬有機框架」（MOF）。他提出「已經從固體液體時代進入氣體時代」，並結合影片闡釋有望應用於氣體儲存與分離技術的MOF材料。
北川其中介紹許多應用MOF的日本國內外初創企業，強調「如今空氣才是黃金」，取代了煤炭和石油。他指出利用空氣對人類的未來至關重要，「正如莊子所說的『吸風飲露』的生活方式一般，我們能夠靠新材料實現夢想。」
除了北川，獲得生理學或醫學獎的大阪大學特聘教授阪口志文亦將出席周三（10日）舉行的頒獎典禮。
