3I/ATLAS︱星際訪客彗星是敵是友？ 科學家拆解關鍵元素

星際彗星3I/ATLAS將在本月19日掠過地球，哈佛大學天體物理學家阿維·勒布（Avi Loeb）正在探討這位星際訪客究竟是敵是友。答案或許就藏在其化學成分之中。

「星際園丁」還是「連環殺手」？

勒布告訴《華盛頓郵報》，3I/ATLAS甲醇的含量遠高於氰化氫（HCN）。從理論上，甲醇是生命起源的重要物質。相反，高濃度的氰化氫則是一種毒藥。」

另一方面，ATLAS彗星也含有大量的硫化氫，而這種物質在一戰期間曾被用作化學武器。勒布提出，與星際訪客「相親」，謹慎的做法是觀察約會對象，判斷其在地球上播撒過生命種子，還是散播毒藥的「連環殺手」。

由於ATLAS彗星中甲醇含量比例較氰化氫異常高，故勒布推測其可能是「友善的」。

3I/ATLAS在宇宙中的位置。NASA

星際彗星3I/ATLAS將在兩周後掠過地球。路透社

星際彗星3I/ATLAS。路透社

根據IFL Science報道，歐洲太空總署的「Juice」探測器在上月拍得ATLAS拖著兩條尾巴，並在接近太陽時釋放大量氣體。勒布表示，甲醇是構成氨基酸和醣類的基本單元，兩者是生命有機化學反應的基礎。

這顆天體雪球甚至可能在其他星系中播撒過生命的種子。勒布先前曾推測，地球在其46億年的歷史中，曾被來自多個高等文明的「星際園丁」多次「授粉」。但3I/ATLAS複雜的噴流結構可能是太空船的火箭推進器，故勒布未排除其是「外星飛船」

ATLAS真實面目即將揭曉

3I/ATLAS彗星是一顆罕見的星際彗星，於2025年7月由ATLAS望遠鏡發現，是人類發現的第三顆星際天體。該彗星以異常活躍和奇特的藍色光芒引起關注，其軌道顯示3I/ATLAS將永遠離開太陽系。 曾有人提出更大膽的猜想：其會不會是一艘外星探測器，正在穿越我們的太陽系？

多個太空望遠鏡，包括詹姆斯‧韋伯望遠鏡及Juice探測器，將於未來數月公布更多數據，或能揭示這位星際訪客的真正面目。

