泰柬衝突 | 邊境激戰持續 柬平民6死泰軍3死18傷

泰柬邊境最新一輪衝突持續，柬埔寨國防部指，泰國軍隊周二凌晨炮擊柬埔寨境內，造成2名平民死亡。柬埔寨在這次泰緬邊境的衝突中，喪生的平民人數已上升至6人。而泰國軍人則至少3死18傷。

柬埔寨國防部在facebook發文指出，泰國軍方在周一午夜過後向邊境省份奧多棉吉省開火，導致2名在56號國道上行駛的平民遭炮火炸死。

泰國大批民眾到安置中心避難。美聯社

柬埔塞指泰軍持續炮轟柬邊境。路透社

泰國陸軍發言人蘇瓦里說，衝突已造成泰方3名士兵犧牲、18名士兵受傷。路透社

柬指泰炮轟邊境省份

泰柬之間的邊境衝突再次升級，雙方均指責對方肇生事端。聯合國籲雙方落實停火協議，泰國周二也表示，將採取行動驅逐境內的柬埔寨軍隊。

泰國海軍周二上午發聲明指出，已在泰國沿海噠叻省境內發現柬埔寨軍隊並加以驅逐，但並未就此提供更多細節。

泰國陸軍發言人蘇瓦里說，衝突已造成泰方3名士兵犧牲、18名士兵受傷。泰國外交部發言人尼康德稱，外長蓬集格已向多國駐泰使節通報泰柬邊境最新局勢，並重申泰方行動出於自衛目的、遵循國際法及武力使用規則、且僅針對軍事目標。

泰總理：不會通過談判解決衝突

泰國總理阿努廷發表講話說，目前發生在泰國與柬埔寨邊境地帶的衝突不會通過談判得到解決。

柬埔寨總理洪瑪奈周一晚則表示，泰國「絕不能以維護主權為藉口，動用武力攻擊平民村莊」。

聯合國秘書長古特雷斯也透過發言人呼籲雙方，「避免衝突進一步升級」，並「重新承諾落實今年初斡旋的停火協議」。

