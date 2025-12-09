日本青森7.5級地震 |至少35傷民眾驚嚇難眠 逾11萬人避難指示解除

日本青森縣周一深夜發生7.5級地震，根據總務省消防廳，截至周二正午12時（香港時間早上11時）共造成北海道10人、青森縣22人、岩手縣3人，合計35人受傷。北海道與東北4縣（青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣）一度有11萬4000人收到避難指示，目前已全部解除。

超商貨品掉滿地 路面龜裂

接近半夜突如其來的劇烈搖晃，讓許多民眾在嚴寒天氣中趕往避難所。北海道和岩手縣居民，在接近攝氏零度的刺骨寒風中被迫避難，許多民眾驚恐不已。社交平台X不斷出現超商貨品掉落滿地、路面龜裂等災情。

部分地區出現搶購食物的景象，位於青森縣階上町的一家便利商店，地震發生後，直到翌凌晨1時打烊為止，有大約100人湧入購買食物和飲用水，飯糰、麵包、濕紙巾和整箱的瓶裝水都被搶購一空。

部份地區搶購食物

關於地震發生時的狀況，青森市一家餐廳老闆說：「先是縱向開始搖，接著強到站不住。我也經歷過東日本大地震，但這次感覺搖得更厲害。」一名商務旅館的男員工指出：「左右搖晃大概持續30秒，桌子的抽屜被震到打開，物品掉落。客人原本先疏散到戶外，但因為發布了海嘯警報，又改到頂樓避難。」

位於八戶市的一家旅館，據稱大浴場裡的水因為巨大晃動，水幾乎要濺到天花板。

大浴場水幾乎濺到天花板

八戶市一名便利商店女店員表示，「強烈的左右搖晃持續了3、4分鐘左右，站都站不穩。不知道何時結束，真的非常可怕」。店內貨架倒下，酒類與冰箱裡的瓶子砸在地上，碎了滿地，地板到處淹水。她還說，「店裡一片混亂，不知道該從哪裡開始整理」。

許多避難民眾度過了一個不眠夜。岩手縣久慈市觀測到70厘米海嘯，當地開設8處避難所，其中久慈市綜合福祉中心最多時約有160人避難。有民眾說：「我住在不太需要擔心海嘯的地區，聽到警報嚇一大跳，沒想太多就跑出來了。」

有外國人避難

海嘯警報改為注意報之後，愈來愈多人返家；注意報在上午6時20分解除後，避難所只剩下少數幾個人。由於許多人開車逃難，福祉中心前還一度出現塞車現象。

在青森縣八戶市役所，周二清晨聚集了10多名避難居民，一邊看著電視新聞，度過難以入眠的一晚。當中也有外國人，一名在當地中小學擔任外語指導助手（ALT）的美國人派屈克說：「從沒經歷過這麼大的地震，身體到現在還在顫抖。」