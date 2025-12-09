Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁

即時國際
更新時間：12:48 2025-12-09 HKT
發佈時間：12:48 2025-12-09 HKT

英國26歲色情片女網紅邦妮.布魯（Bonnie Blue）在印尼峇里島被捕。宣稱在12小時內完成「千人斬」的邦妮，與1057名男性進行馬拉松式性愛，她的影片其後遭到付費成人平台OnlyFans禁播下架，原因是影片內容違反規定。在上周四（4日），她與17名男子在印尼峇里島被捕，被指違反當地嚴格的反色情法律，涉嫌在該國拍攝色情影片，有違道德。一旦被起訴，她將面臨最高15年監禁。不過，當地法律專家指，她最有可能被驅逐出境。

涉拍攝色情片 違道德法

澳洲傳媒報道，峇里島警方突擊搜查邦妮的租住的一間屋，指控她涉嫌拍攝色情片。她之後被關押在峇里島庫塔，與她一同被關押的還有一名28歲澳洲男子，以及2名英國男子。和她一同被捕的14名澳洲男子均已獲釋，未被起訴。據報和她一同被捕的男子年齡介乎19至40歲。

邦妮涉違反印尼道德法被捕。Bonnie Blue fb
邦妮涉違反印尼道德法被捕。Bonnie Blue fb
邦妮是色情片女網紅。Bonnie Blue IG
邦妮是色情片女網紅。Bonnie Blue IG
邦妮宣稱12小時內達成「千人斬」。Bonnie Blu IG
邦妮宣稱12小時內達成「千人斬」。Bonnie Blu IG
邦妮在峇里島被捕。Bonnie Blue Instagram
邦妮在峇里島被捕。Bonnie Blue Instagram

公眾舉報 警突襲拉人

澳洲新聞網站news.com.au指，真名為蒂婭·比林格（Tia Billinger）的邦妮，被峇里警方拘留數日後獲釋，但護照已被沒收，她將面臨移民官員48小時的訊問，官員將決定她的命運。她目前還不能自由離開。

巴東警察局長巴圖巴拉表示，今次突擊搜查行動是根據公眾舉報而展開。警方在行動中查獲她臭名昭著的性愛巴士、專業攝影機、避孕套及勃起藥物等。

法律專家料驅逐出境

如果她遭印尼嚴格的反色情法律起訴，將面臨最高15年監禁和最高60億印尼盾（約420萬港元）的罰款。然而，一位印尼移民法專家表示，如果她被裁定罪名成立，很可能會被驅逐出境並禁止再次進入印尼，而不是被監禁。

她近來曾在社交平台上炫耀，自己在峇里島與正在畢業旅行的年輕男子在酒吧互動。報道指出，有人目擊她駕駛一輛貨車，在峇里島四處搭訕，並接載年輕男子。警方證實，他們查獲了包括攝影器材和衣物在內的多件物品。

