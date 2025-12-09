Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美司法部宣布拘捕2華人 涉偷運輝達H200晶片到中國

即時國際
更新時間：10:41 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:41 2025-12-09 HKT

正當美國總統特朗普宣布將放行輝達H200晶片出口中國之際，美國司法部周一宣布，2名中國籍男子因涉嫌偷運輝達（NvidiaH200和H100晶片往中國而被捕。

被指與中港公司串謀

根據司法部聲明，居住在紐約的43歲中國公民龔凡月（Fanyue Gong，音譯）和58歲華裔加拿大公民袁本林（Benlin Yuan，音譯），涉嫌與香港一家物流公司及中國一間人工智能公司串謀，透過欺詐行為繞過出口管制，走私輝達H200和H100晶片。

相關新聞：
特朗普批准輝達對華出口H200晶片 美將獲25%收益

美國指2名華人涉嫌偷運輝達H200晶片到中國。路透社
美國指2名華人涉嫌偷運輝達H200晶片到中國。路透社
美國總統特朗普已宣布將放行輝達H200晶片出口中國。路透社
美國總統特朗普已宣布將放行輝達H200晶片出口中國。路透社
特朗普與黃仁勳關係密切。法新社
特朗普與黃仁勳關係密切。法新社

法院文件顯示，檢方指控龔男透過代購和中間商採購輝達晶片，聲稱將供貨給美國或台灣及泰國等第3地業者。這些晶片被運往美國多個倉庫後，輝達的標籤被撕掉，換上假公司的標籤，之後準備將這些晶片出口。

走私行為追溯至2023年11月

另一項起訴文件則指控袁男僱用驗貨人員，並教唆其謊稱產品並非銷往中國。檢方調查發現，相關走私行為可追溯至2023年11月。

司法部表示，另一名被告、43歲的許皓（Alan Hao Hsu，音譯）及其公司已於今年10月認罪。許男被指收取來自中國的5000萬美元（約3.9億港元）匯款，以協助中國業者取得價值1.6億美元（12.4億港元）的輝達晶片。

上月20日，司法部也宣布另一宗非法出口輝達晶片案，並逮捕包括2名中國公民在內的4名嫌犯。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前