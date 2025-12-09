美司法部宣布拘捕2華人 涉偷運輝達H200晶片到中國

正當美國總統特朗普宣布將放行輝達H200晶片出口中國之際，美國司法部周一宣布，2名中國籍男子因涉嫌偷運輝達（Nvidia）H200和H100晶片往中國而被捕。

被指與中港公司串謀

根據司法部聲明，居住在紐約的43歲中國公民龔凡月（Fanyue Gong，音譯）和58歲華裔加拿大公民袁本林（Benlin Yuan，音譯），涉嫌與香港一家物流公司及中國一間人工智能公司串謀，透過欺詐行為繞過出口管制，走私輝達H200和H100晶片。

相關新聞：

特朗普批准輝達對華出口H200晶片 美將獲25%收益

美國指2名華人涉嫌偷運輝達H200晶片到中國。路透社

美國總統特朗普已宣布將放行輝達H200晶片出口中國。路透社

特朗普與黃仁勳關係密切。法新社

法院文件顯示，檢方指控龔男透過代購和中間商採購輝達晶片，聲稱將供貨給美國或台灣及泰國等第3地業者。這些晶片被運往美國多個倉庫後，輝達的標籤被撕掉，換上假公司的標籤，之後準備將這些晶片出口。

走私行為追溯至2023年11月

另一項起訴文件則指控袁男僱用驗貨人員，並教唆其謊稱產品並非銷往中國。檢方調查發現，相關走私行為可追溯至2023年11月。

司法部表示，另一名被告、43歲的許皓（Alan Hao Hsu，音譯）及其公司已於今年10月認罪。許男被指收取來自中國的5000萬美元（約3.9億港元）匯款，以協助中國業者取得價值1.6億美元（12.4億港元）的輝達晶片。

上月20日，司法部也宣布另一宗非法出口輝達晶片案，並逮捕包括2名中國公民在內的4名嫌犯。