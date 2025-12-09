羅浮宮工會下周一發動輪流罷工 抗議人手短缺設施老化

巴黎羅浮宮博物館的工會周一宣布，將於下周一（15日）起發動輪流罷工，抗議工作條件惡劣、非歐洲遊客門票價格上漲以及保安漏洞，令本已備受驚天劫案打擊的羅浮宮雪上加霜。若羅浮宮2100名員工大多響應，該館有可能在聖誕假期前夕關閉，屆時將影響巴黎大批節慶遊客。

聖誕節前夕恐閉館

CFDT工會代表鮑德（Valerie Baud）表示，CGT、Sud與CFDT三大工會宣布，約200名員工出席的員工會議全票通過發動罷工。工會在罷工通知中表示，陳舊的設施和人手不足正在影響遊客體驗，迫使部分展覽關閉。他們要求將資源集中用於建築改造，並保障博物館、收藏品、遊客和員工的安全。

巴黎羅浮宮博物館的工會宣布下周一起輔流罷工。法新社

工會抗議羅浮宮人手短缺，設施老化。美聯社

羅浮宮去年吸引870萬人次參觀。路透社

羅浮宮10月曾發生驚天劫案。路透社

三大工會也聯名致函文化部長達蒂，指出羅浮宮部分展區經常因「人手不足、技術故障及館舍老化」被迫關閉。

工會在信中聲稱，對於數百萬前來欣賞羅浮宮浩瀚藝術藏品的遊客來說，「參觀羅浮宮已變成一場真正的障礙賽，我們需要改變現狀」。

參觀羅浮宮成真正障礙賽

工會表示：「現在，民眾僅能有限接觸藝術品，參觀動線也困難重重，令參觀羅浮宮變成真正的障礙賽。」

羅浮宮副館長斯坦博克周日坦承，供暖和通風系統內一個閥門未關，導致埃及館約300至400份期刊、書籍及文件受損。

斯坦博克補充說，遭損毀的館藏可追溯至19世紀末至20世紀初，是「極為有用」但「並非僅有」的文獻。

10月19日，4名賊人大白天闖入羅浮宮，僅花7分鐘便搶走價值約1.2億美元的珠寶，隨後騎電單車逃逸。被竊物品至今仍未尋回，包括拿破崙贈予瑪麗-路易絲皇后的鑽石祖母綠項鍊、與兩位19世紀皇后瑪麗-阿梅莉和奧唐斯相關的珠寶，以及歐仁妮皇后的珍珠鑽石冠冕。

驚天劫案凸顯重大保安漏洞

這宗驚天劫案凸顯羅浮宮重大保安漏洞，也讓政府任命的館長德卡爾承受更大壓力。她形容這是「對我們造成的巨大創傷」。

德卡爾與工會早在竊案發生前已多次警告，館內管理狀況與維護龐大博物館的成本已成隱憂。

管線漏水損埃及文獻

收藏達文西名畫《蒙娜麗莎》的羅浮宮，去年吸引870萬人次參觀。今年6月16日，羅浮宮亦曾因畫廊導覽員、售票員及保安人員自發罷工，抗議人手短缺與擁擠問題，被迫暫時關閉。

另外，11月26日的一次漏水事故損壞了博物館圖書館中數百本專門收藏埃及文物的刊物，其中包括19世紀和20世紀的評論文章和文獻。博物館方面表示，閥門開啟導致水管網絡洩漏，水管網絡預計明年進行更換。