法國第一夫人訪川意外帶火「中國最美女保鑣」  嚴月霞冷峻氣場爆紅　

即時國際
更新時間：09:14 2025-12-09 HKT
發佈時間：09:14 2025-12-09 HKT

法國總統馬克龍與夫人布麗吉特近日訪華行程中，在北京及四川成都多場公開活動備受矚目，而其中吸引中國網民討論的焦點之一，是一名始終緊貼在法國第一夫人身側、眼神銳利的中國女保鑣——嚴月霞（工作名），被網民封為「中國最美女保鏢」。

冷峻眼神全程警戒　網民直呼：我願意被她壓制逮捕

根據澎湃新聞報道，自布麗吉特踏出專機梯級開始，嚴月霞便始終保持警戒姿態，眼神緊盯周遭環境，毫無懈怠。在大熊貓基地亮相時，她俐落步伐、俯身戒備的姿態，更令不少中國網民直呼「氣場太強了」。

不少網友留言形容她「美貌與殺氣並存」、「帥到犯規」、「這才是真正的玫瑰有刺」，甚至有人半開玩笑表示：「我願意被她壓制逮捕。」

專門負責外國女性領導人？多次護衞名人曝光

據報，40歲的嚴月霞，本是中國安全部門內的精英人員，負責保護外國女性領導人及夫人級人物。過去影像比對可見，她曾護衞泰國前首相貝東塔，以及敘利亞總統夫人阿斯瑪等，其專業形象多次引起外界好奇。

真名疑為「徐瑾」　傳少林俗家弟子、擊敗空手道冠軍？

部分內地媒體如中新網等報道，有網民稱「嚴月霞」並非真名，而是任務代號，她本名為「徐瑾」。更有小粉紅聲稱她「少林寺俗家弟子」、「曾撂倒五名日本空手道冠軍」。

不過，相關說法沒有官方證實，可能為民間流傳的傳奇式渲染。

12月5日，布麗吉特在成都大熊貓繁育研究基地與大熊貓「圓夢」見面，嚴月霞全程貼身保護。由於動作果斷、神情冷峻，網民紛紛表示：「比電影女特工更有氣場」。亦有人打趣稱：「外交看馬克龍，花絮看嚴月霞。」

專家表示，她之所以能在社交平台「出圈」，源於其身形敏捷、警戒範圍控制得當，相當符合高危安保任務標準。一名退休安保人員說：「真正的貼身護衛不是做明星，而是要做到任何風險都比本人先一步察覺。」

不管如何，嚴月霞此次因陪同法國第一夫人亮相，再次登上熱搜，成了網民熱議焦點。

 

