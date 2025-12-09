金寶湯高層稱產品是「做給窮人吃」 錄音曝光被停職

美國百年食品巨擘金寶湯（Campbell Soup Co.）近日捲入公關風波。一名前員工提交的會議錄音證據顯示，公司資訊安全副總裁巴利（Martin Bally）不僅對印度裔同事發表種族歧視言論，更以粗言狂踩公司自家產品為「專供窮人的劣質貨」，他幾乎不會再買來吃。英國《衞報》引述金寶公司表示，巴利已被解僱（dismisses）。

根據密歇根州前員工加爾薩（Robert Garza）向法院提交的訴訟文件，加爾薩去年9月入職金寶公司，11月約巴利在餐廳見面談薪資問題，然而，巴利隨後進行了長達一小時的「咆哮」，猛烈抨擊公司：「我們賣的都是些給窮人吃的垃圾。誰會買我們的東西？我現在幾乎不再購買金寶產品。」

巴利更暗指公司湯品含有「基因改造肉」，稱「我可不想吃從3D打印機出來的雞肉」。

錄音中亦出現針對印度裔員工的侮辱性言論，包括「該死的印度人甚麼都不懂」、「 他們好像沒有自己的思考能力。」

加爾薩稱，他今年1月曾向直屬主管反映巴利的言行，未獲正視，反而於1月30日遭無理解僱。他現已對金寶公司、巴利及該名主管提起訴訟，指控公司縱容種族歧視文化，並對揭發者進行報復。

加爾薩的律師指出，當事人過往工作表現良好，從未受紀律處分，卻因挺身舉報不當言行而遭解僱，顯示公司內部管治存在嚴重問題。訴訟要求金寶賠償其精神困擾及經濟損失。

金寶公司發言人回應稱，經調查後確認錄音中聲音屬於巴利，其言論「粗鄙、冒犯且完全失實」，公司對此致歉。聲明強調：「我們對自家食品、員工及優質原料深感自豪，所有產品均以合理價格提供良好營養。」公司特別澄清，其雞肉湯品使用的均為經美國農業部認可、不含抗生素的傳統雞肉，絕未使用「3D打印雞肉」或實驗室培育肉。

金寶公司以罐裝湯品聞名全球，旗下雞肉麵湯長期深受家庭歡迎。

巴利自2022年1月起在金寶公司工作。