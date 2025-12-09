Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.5級地震｜中國駐札幌總領館提醒公民注意防範海嘯及餘震

更新時間：03:33 2025-12-09 HKT
發佈時間：03:33 2025-12-09 HKT

據日本氣象廳發布，日本時間12月8日23時15分左右，青森縣東面附近海域發生7.5級（初報7.6級）地震，震源深度約50公里。日本氣象廳已針對北海道、青森縣、岩手縣等地沿海地區發布不同級別的海嘯警報或提醒，呼籲民眾立刻從危險區域撤離。預計海嘯將於8日23時50分至9日0時20分到達北海道、青森、岩手附近海域，浪高3米。

中國駐札幌總領館提醒領區內中國公民，特別是北海道、青森縣太平洋沿岸地區和岩手縣中國公民，通過官方渠道及時了解最新情況，遵循當地政府發布的避難指令，做好應急避難，遠離海邊，確保人身安全。

總領館又提醒，注意海嘯可能會反覆來襲，不要因為取東西或觀察情況等靠近海岸。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐札幌總領館聯系尋求協助。

同時，總領館提醒領區中國公民，特別是居住在震源地附近中國公民高度警惕餘震發生及次生災害。出行人員預先了解飛機、鐵路等公共交通工具運行情況，通過總領館網站、微信公眾號及日本媒體等渠道密切關注地震有關信息。

 

