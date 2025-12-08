Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

哥倫比亞總統籲拉美團結應對 批美國威脅似百年前香蕉工人大屠殺

即時國際
更新時間：19:50 2025-12-08 HKT
發佈時間：19:50 2025-12-08 HKT

哥倫比亞總統佩特羅上周六（6日）在香蕉工人大屠殺97周年紀念活動上指出，美國近日警告可能在哥倫比亞境內採取所謂打擊毒品販運的行動，與近一個世紀前美國聯合果品公司的香蕉工人遭屠殺前的壓力情境極為相似。

相關新聞：特朗普對哥倫比亞停止經濟援助批總統「毒販」 哥國召回駐美大使

香蕉工人大屠殺事件發生於1928年12月，當時哥倫比亞香蕉工人為反對莊園主美國聯合果品公司壓迫，展開激烈抵抗及罷工運動，最終導致大批工人被集體槍殺。由於當時哥倫比亞政府刻意隱瞞，具體死亡人數至今無法得知。

呼籲必須團結一致應對美方威脅

佩特羅表示，事實上，歷史似乎正在今日重演，當時美國曾威脅入侵哥倫比亞，聲稱如果當時哥倫比亞政府支持香蕉工人，就會發動入侵。現在，加勒比地區和國家正面臨入侵威脅，且入侵者同樣來自美國，拉美各國必須團結一致應對。

特朗普稱將對哥倫比亞展開打擊行動。路透社
特朗普稱將對哥倫比亞展開打擊行動。路透社
美方認為哥倫比亞政府縱容可卡因流入美國。路透社
美方認為哥倫比亞政府縱容可卡因流入美國。路透社

佩特羅續指，捍衛拉丁美洲首要前提是各民族團結，若無法捍衛團結，將無法贏得尊重，也無法阻止侵略者殺害人民。

相關新聞：特朗普：將對委內瑞拉、哥倫比亞採陸上打擊 特赦洪都拉斯前總統出獄

美國總統特朗普上周二（2日）在白宮內閣會議上，談及哥倫比亞生產可卡因問題。他稱：「我聽說哥倫比亞，在製造可卡因。他們有可卡因製造廠，然後把可卡因賣給我們，任何這樣做的國家都將受到攻擊。」

佩特羅隨即立刻在社交平台發文，警告美方不要破壞哥美兩個世紀的外交關係，事實是哥倫比亞幫助阻止了數千噸可卡因流入北美。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
6小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
12小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
8小時前
大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司
大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB上位小生奢華婚宴貴氣逼人 新娘滿身金器金龍彩鳳粉紅鑽褂皇出門 心型綠寶石釀鑽耳環份量十足
TVB上位小生奢華婚宴貴氣逼人 新娘滿身金器金龍彩鳳粉紅鑽褂皇出門 心型綠寶石釀鑽耳環份量十足
影視圈
4小時前
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
21小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
11小時前
黃埔街坊酒樓震撼價！早晨點心優惠一律$13 飲茶斬料再有折 叉燒/燒腩仔$30.8/半斤
黃埔街坊酒樓震撼價！早晨點心優惠一律$13 飲茶斬料再連有折 叉燒/燒腩仔$30.8/半斤
飲食
7小時前