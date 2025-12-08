哥倫比亞總統籲拉美團結應對 批美國威脅似百年前香蕉工人大屠殺

哥倫比亞總統佩特羅上周六（6日）在香蕉工人大屠殺97周年紀念活動上指出，美國近日警告可能在哥倫比亞境內採取所謂打擊毒品販運的行動，與近一個世紀前美國聯合果品公司的香蕉工人遭屠殺前的壓力情境極為相似。

香蕉工人大屠殺事件發生於1928年12月，當時哥倫比亞香蕉工人為反對莊園主美國聯合果品公司壓迫，展開激烈抵抗及罷工運動，最終導致大批工人被集體槍殺。由於當時哥倫比亞政府刻意隱瞞，具體死亡人數至今無法得知。

呼籲必須團結一致應對美方威脅

佩特羅表示，事實上，歷史似乎正在今日重演，當時美國曾威脅入侵哥倫比亞，聲稱如果當時哥倫比亞政府支持香蕉工人，就會發動入侵。現在，加勒比地區和國家正面臨入侵威脅，且入侵者同樣來自美國，拉美各國必須團結一致應對。

特朗普稱將對哥倫比亞展開打擊行動。路透社

美方認為哥倫比亞政府縱容可卡因流入美國。路透社

佩特羅續指，捍衛拉丁美洲首要前提是各民族團結，若無法捍衛團結，將無法贏得尊重，也無法阻止侵略者殺害人民。

美國總統特朗普上周二（2日）在白宮內閣會議上，談及哥倫比亞生產可卡因問題。他稱：「我聽說哥倫比亞，在製造可卡因。他們有可卡因製造廠，然後把可卡因賣給我們，任何這樣做的國家都將受到攻擊。」

佩特羅隨即立刻在社交平台發文，警告美方不要破壞哥美兩個世紀的外交關係，事實是哥倫比亞幫助阻止了數千噸可卡因流入北美。

