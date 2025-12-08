Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

越南「屠夫」斬首煮屍片賣暗網 狂男辯「滿足死者願望」

即時國際
更新時間：17:15 2025-12-08 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-08 HKT

近期暗網瘋傳一段以「越南屠夫」為名的恐怖影片，內容涉及斬首及煮屍畫面，隨後更流入社交平台，引發網民極大震驚與不安。事件發酵多月後，警方近日拘捕涉案男子，身份是一名叫段文生（Đoàn Văn Sáng）的男子，其是越南諒山省市場管理人員。  

越南《BBC》及多家當地媒體報道，案件追溯至2020年。57歲的段文生當年透過社交平台結識受害人阮春達（Nguyễn Xuân Đạt），兩人常討論獵奇及偏激話題。今年1月25日，段文生疑邀請阮春達到其辦公室，涉嫌將對方殺害，並將過程拍攝成影片在暗網出售。影片中出現分屍及烹煮等極端畫面，據指更符合受害人的病態「願望」。  

案發現場。越南諒山省警局官網
案發現場。越南諒山省警局官網

案發後，段文生照常上班及在社交平台發帖，毫無異樣。數日後，附近居民聞到異味但未能查出來源。直至今年7月，涉事影片在暗網廣泛流傳，並外洩至主流社交平台，全案始引起外界關注。越南警方初期未公開任何調查行動，引發網民不滿。  

相關新聞：奇案解密︱比林過雲更兇殘？廣州雨夜屠夫姦殺18妙齡女割器官製標本

部分網民遂自行展開「網上調查」，整理資料並鎖定嫌疑人身份及地點。至11月底，網民更將調查報告交予警方。11月29日，受害人母親證實兒子自從父親過世後便失聯。警方隨後前往懷疑案發現場調查，並正式立案。  

諒山省警方於12月3日公布，已以「謀殺」罪名拘捕段文生，同時提醒公眾切勿再轉傳涉暴力影片，違者或將依法追究。  

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
18小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
3小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
3小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
9小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
12小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
8小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多
立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多
政情
5小時前
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」，指因傳媒報道受壓。王仁昌攝
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」　稱因傳媒報道令其受壓
社會
4小時前