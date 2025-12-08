越南「屠夫」斬首煮屍片賣暗網 狂男辯「滿足死者願望」

近期暗網瘋傳一段以「越南屠夫」為名的恐怖影片，內容涉及斬首及煮屍畫面，隨後更流入社交平台，引發網民極大震驚與不安。事件發酵多月後，警方近日拘捕涉案男子，身份是一名叫段文生（Đoàn Văn Sáng）的男子，其是越南諒山省市場管理人員。

越南《BBC》及多家當地媒體報道，案件追溯至2020年。57歲的段文生當年透過社交平台結識受害人阮春達（Nguyễn Xuân Đạt），兩人常討論獵奇及偏激話題。今年1月25日，段文生疑邀請阮春達到其辦公室，涉嫌將對方殺害，並將過程拍攝成影片在暗網出售。影片中出現分屍及烹煮等極端畫面，據指更符合受害人的病態「願望」。

案發現場。越南諒山省警局官網

案發後，段文生照常上班及在社交平台發帖，毫無異樣。數日後，附近居民聞到異味但未能查出來源。直至今年7月，涉事影片在暗網廣泛流傳，並外洩至主流社交平台，全案始引起外界關注。越南警方初期未公開任何調查行動，引發網民不滿。

部分網民遂自行展開「網上調查」，整理資料並鎖定嫌疑人身份及地點。至11月底，網民更將調查報告交予警方。11月29日，受害人母親證實兒子自從父親過世後便失聯。警方隨後前往懷疑案發現場調查，並正式立案。

諒山省警方於12月3日公布，已以「謀殺」罪名拘捕段文生，同時提醒公眾切勿再轉傳涉暴力影片，違者或將依法追究。