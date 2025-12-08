美14歲少女慘遭姦殺藏屍 繼叔父車上性侵後行兇

美國伊利諾州14歲少女凱莉.托伯曼（Kylie Toberman）遭43歲的繼叔父里維拉（Arnold Barry Rivera）性侵殺害，屍體被裝在藍色手提袋中棄置車內，震驚當地社區。有前科的里維拉已遭逮捕，面臨一級謀殺、加重性侵及藏屍等多項重罪起訴。

11月14日，凱莉被發現死於伊利諾伊州範達利亞市自家後面的房車內。檢方指出，嫌犯疑似在車內犯案，前一天晚上在車裡強姦了凱莉，之後使用電纜跳線勒死她，然後將遺體塞進了一個藍色手提袋裡，並藏在一輛停在她居住地的車上。里維拉過去便曾因性侵未成年人被起訴，但這宗案件在5個月後被撤銷。

凱莉年僅14歲。Kylie Toberman fb

凱莉被讚是個有才華又聰明的孩子。Kylie Toberman fb

童年坎坷 母親吸毒

凱莉的34歲母親澤勒（Megan Zeller）透露，她已有8年沒見過女兒，而記憶中的凱莉是個有才華又聰明的孩子。她坦承過去作出錯誤選擇，與有毒癮、家暴傾向的男友同居，導致3名子女在凱莉僅6歲時被兒童保護部門帶走，交由繼祖母唐娜（Donna）撫養。而唐娜是里維拉的母親。

歷經數年無家可歸與吸毒的生活後，澤勒2021年戒毒成功並重新振作，但至今仍未能重新取得女兒們的監護權。而凱莉雖童年坎坷，在學校仍十分活潑，更是摔角隊重要成員。

經由里維拉家人得知女兒死訊時，澤勒悲憤控訴，「你是個變態。為什麼是凱莉？為什麼非殺她不可？性侵還不夠嗎？」