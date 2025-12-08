Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美14歲少女慘遭姦殺藏屍 繼叔父車上性侵後行兇

即時國際
更新時間：14:34 2025-12-08 HKT
發佈時間：14:34 2025-12-08 HKT

美國伊利諾州14歲少女凱莉.托伯曼（Kylie Toberman）遭43歲的繼叔父里維拉（Arnold Barry Rivera）性侵殺害，屍體被裝在藍色手提袋中棄置車內，震驚當地社區。有前科的里維拉已遭逮捕，面臨一級謀殺、加重性侵及藏屍等多項重罪起訴。

11月14日，凱莉被發現死於伊利諾伊州範達利亞市自家後面的房車內。檢方指出，嫌犯疑似在車內犯案，前一天晚上在車裡強姦了凱莉，之後使用電纜跳線勒死她，然後將遺體塞進了一個藍色手提袋裡，並藏在一輛停在她居住地的車上。里維拉過去便曾因性侵未成年人被起訴，但這宗案件在5個月後被撤銷。

凱莉年僅14歲。Kylie Toberman fb
凱莉年僅14歲。Kylie Toberman fb
凱莉被讚是個有才華又聰明的孩子。Kylie Toberman fb
凱莉被讚是個有才華又聰明的孩子。Kylie Toberman fb

童年坎坷 母親吸毒

凱莉的34歲母親澤勒（Megan Zeller）透露，她已有8年沒見過女兒，而記憶中的凱莉是個有才華又聰明的孩子。她坦承過去作出錯誤選擇，與有毒癮、家暴傾向的男友同居，導致3名子女在凱莉僅6歲時被兒童保護部門帶走，交由繼祖母唐娜（Donna）撫養。而唐娜是里維拉的母親。

歷經數年無家可歸與吸毒的生活後，澤勒2021年戒毒成功並重新振作，但至今仍未能重新取得女兒們的監護權。而凱莉雖童年坎坷，在學校仍十分活潑，更是摔角隊重要成員。

經由里維拉家人得知女兒死訊時，澤勒悲憤控訴，「你是個變態。為什麼是凱莉？為什麼非殺她不可？性侵還不夠嗎？」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
15小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
9小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
01:38
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
5小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
6小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
8小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
20小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
21小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
5小時前
民建聯今屆派出26人參選，包括13人參與地區直選、5人競逐功能界別及8人競逐選舉委員會界別，最終取得20席。
立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票
政情
5小時前