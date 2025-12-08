澳防長訪日會小泉進次郎 防衛省內慢跑凸顯牢固關係

日本防衛大臣小泉進次郎周日（7日）在東京與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）舉行會談後，兩人當天下午相約在防衛省用地內慢跑，引發媒體關注。

共同社報道，小泉上任至今經常發布獨特宣傳資訊，今次則透過「一同跑步、流汗」的方式，向日本國內外展示澳日雙方的牢固關係。

小泉進次郎（右）在東京會晤到訪的馬勒斯（左）。美聯社

小泉進次郎在聯合記者會上針對相約慢跑解釋稱：「我想將並肩奔跑的姿態，強而有力地傳達給世界。」

馬勒斯則在會談中透露，早在小泉就任防衛大臣之前，兩人就曾一起慢跑，「從那以後，我們作為彼此最好的朋友相互關注」，言談間流露出兩人的緊密情誼。

本月6日，日方指航空自衛隊F-15戰機遭中國殲-15戰機雷達兩度照射，兩次分別持續約3分鐘及30分鐘。小泉進次郎與馬勒斯均稱，兩國都對事態發展相當擔憂，並同意加強安全合作。此外馬勒斯也強調，「不希望看到台海現狀發生任何改變」。